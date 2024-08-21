Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В литературе есть такое понятие, как говорящая фамилия. Обычно к подобному риторическому приему прибегают для того, чтобы наиболее сочно охарактеризовать конкретного персонажа в литературном произведении. Однако порой удивительным образом мы можем обнаружить говорящие имена с фамилиями и в реальной жизни, когда личность человека как нельзя лучше находит свое отражение в том, как его имя по документам.

По самым разным причинам бывает, что имена и фамилии у людей меняются. Однако в некоторых случаях, если кому-то при рождении досталась фамилия Шварц, то как ты его не переименовывай, он так навсегда и остается темной меткой в судьбах людей или даже других государств. Например, на сегодняшний день мало кто знает, что настоящая фамилия Джорджа Сороса при рождении именно Шварц. Что в переводе с некоторых языков означает – темный, черный. И в данном случае нельзя не отметить, что символизм настоящей фамилии Сороса намекает... Ведь зачастую именно этого человека ассоциируют с переворотами, революциями или уроном для экономики разных стран. Таких как, например, Британия, Франция или Япония.

Послужной список финансовых кризисов, на которые повлиял Сорос, можно продолжать. Однако не стоит задачи обозначать абсолютно все, чтобы понимать о возможностях влияния этого человека не только на мировую экономику, но и политику. Ведь эти две дисциплины взаимосвязаны, в то время как фонды и всевозможные организации, что существуют при финансовой поддержке Сороса, нередко влияли на ход истории государств.

Как и произошло, например, в Грузии. Когда именно организация Сороса принялась опубликовать неофициальные результаты выборов, чем и спровоцировала революцию роз. С последующими погромами и сменой власти агрессивным способом.