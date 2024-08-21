Делегация Пакистана встретится с главой Минсельхозпрода Беларуси
Официальный визит парламентской делегации Пакистана в Беларусь продолжается. Сегодня, 21 августа, запланирован ряд встреч, в частности с министром сельского хозяйства и продовольствия. Кроме того, иностранные партнеры хотят посетить Минский тракторный завод, продукция которого пользуется особым спросом и уважением на рынке Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активные поиски взаимных интересов демонстрируют стремление Минска и Исламабада вывести отношения на новый уровень. Об этом заявил глава нашего государства накануне, во время встречи со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана. В планах – разработка дорожной карты до 2027 года.
Пакистанский гость поддерживает стремление Александра Лукашенко актуализировать документы, подписанные за 30 лет с момента установления дипломатических отношений. Исламабад заинтересован не только в покупке белорусской сельхозтехники, но также и в открытии сервисного центра и обмене экспертами. Ценят в Пакистане и качество нашей древесины. Прорабатывается возможность наладить поставки мебели или создания совместного производства. Оказать помощь двусторонней торгово-экономической комиссии должны и депутаты обеих стран, отметил Президент. Ведь нынешний товарооборот не соответствует потенциалу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы удовлетворить ваш интерес во время этого визита и представить Беларусь по всем направлениям, которые вы пожелаете. Читайте здесь.
Накануне также состоялись встречи пакистанской делегации с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко, а также председателем Совета Республики Натальей Кочановой. В центре внимания – активизация межгосударственных контактов. Уже известно, что высокопоставленная белорусская делегация посетит Исламабад в октябре этого года.