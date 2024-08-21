Делегация Пакистана встретится с главой Минсельхозпрода Беларуси

Официальный визит парламентской делегации Пакистана в Беларусь продолжается. Сегодня, 21 августа, запланирован ряд встреч, в частности с министром сельского хозяйства и продовольствия. Кроме того, иностранные партнеры хотят посетить Минский тракторный завод, продукция которого пользуется особым спросом и уважением на рынке Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активные поиски взаимных интересов демонстрируют стремление Минска и Исламабада вывести отношения на новый уровень. Об этом заявил глава нашего государства накануне, во время встречи со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана. В планах – разработка дорожной карты до 2027 года.