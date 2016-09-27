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Как адаптировать СНГ к современным реалиям: представители интеграционного образования собрались в Минске

27 сентября 2016 10:10
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Новости Беларуси. Как адаптировать Содружество Независимых Государств к современным реалиям. Этот вопрос 27 сентября основной на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ, которое проходит в Минске.

Представители интеграционного образования обсуждают договоренности, достигнутые на юбилейном саммите глав государств Содружества в Бишкеке. Были приняты решения по 17 вопросам. Сейчас их предстоит детально проработать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:
Традиционно на протяжении последних лет приоритетом является сотрудничество в экономической сфере, потому что, вы сами понимаете, от того, в каком состоянии экономика, зависит много другое. И оно остается приоритетом. Но хочу сказать, что в связи с изменениями, негативными проявлениями в международной жизни, в первую очередь проявлениями международного терроризма (вы видите, что ситуация нестабильная и на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а сейчас, к сожалению, и на европейском континенте), сейчас большее внимание стало уделяться сотрудничеству в сфере безопасности.

# СНГ # Сергей Лебедев

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