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Минск принимает 27 сентября Совет постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ

27 сентября 2016 06:04
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Новости Беларуси. Минск принимает 27 сентября Совет постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ. Основная задача – реализация проектов, утвержденных 16 сентября в Бишкеке. Среди них – активизация международного сотрудничества, противодействие терроризму, взаимодействие в гуманитарной сфере. О том, как воплотить в жизнь поставленные перед Содружеством задачи, пойдет сегодня речь в Минске.

Также на заседании Совета планируется согласовать кандидатуру главы миссии наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Молдове. Их проведение назначено на 30 октября 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# СНГ

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