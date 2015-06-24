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Единая диспетчерская служба ЖКХ заработает в Минске в ноябре

24 июня 2015 17:56
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Новости Беларуси. С вопросом напрямую. Капитальный ремонт, благоустройство территорий и очередь на получение жилья. Самые насущные проблемы минчане решают вместе с чиновниками. Каждую неделю в районных администрациях организуют личные приёмы граждан. А некоторые проблемы и вовсе решаются одним звонком — с середины января еженедельно по субботам проходят прямые телефонные линии.

Как сделать диалог более эффективным, а количество нерешённых вопросов свести к минимуму — 24 июня обсуждали чиновники на выездном семинаре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# Встречи с населением

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