Единая диспетчерская служба ЖКХ заработает в Минске в ноябре

Новости Беларуси. С вопросом напрямую. Капитальный ремонт, благоустройство территорий и очередь на получение жилья. Самые насущные проблемы минчане решают вместе с чиновниками. Каждую неделю в районных администрациях организуют личные приёмы граждан. А некоторые проблемы и вовсе решаются одним звонком — с середины января еженедельно по субботам проходят прямые телефонные линии.

Как сделать диалог более эффективным, а количество нерешённых вопросов свести к минимуму — 24 июня обсуждали чиновники на выездном семинаре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.