К чему привели очередные встречи лидеров «нормандской четверки» и Александра Лукашенко с Владимиром Путиным?

Украина. Это слово чаще других на уходящей неделе звучало и в политической хронике, и в сводках тревожных и трагических новостей. И, конечно, с оттенком надежды на долгожданный мир звучало это слово в Мюнхене, где говорили о европейской безопасности, в Киеве и в Москве, куда на неделе отправились ключевые политические фигуры Старого света, и, конечно, в Минске, который, кстати, вновь готовится стать главной переговорной площадкой по Украине.

11 февраля в белорусской столице пройдет встреча в так называемом «нормандском формате».

И эта новость буквально несколько часов назад пришла из Сочи, где 8 февраля встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Встреча на высшем уровне в формате четверки «Россия – Украина – Германия – Франция» должна состояться в ближайшее время. Это стало понятно еще в середине недели.

Ситуация на Донбассе резко обострилась. А на переговоры в Украину Ангела Меркель и Франсуа Оланд приехали со своим планом мирного урегулирования конфликта. Франко-германскую инициативу официальный Киев одобрил и дал понять, по какому пути хотел бы идти от слов к делу. Он называется «Минский меморандум» – итог самого результативного на этот момент раунда переговоров.

Петр Порошенко, президент Украины:

«Минский меморандум» и «Минский протокол» – это не меню в ресторане отеля, где ты можешь взять что-то, а можешь не взять. Это 12 пунктов, которые дадут результат, только если они все будут выполнены.

«Восточное турне» лидеров из западной Европы продолжилось официальным приемом в Кремле. За закрытыми дверями. Новостные заголовки субботы очень скупые: «О чем договорились главы государств, станет известно в воскресенье».

Тема получила развитие во второй половине дня, на мюнхенской конференции, где собрались около 20 глав государств и Правительств. Беларусь представил министр иностранных дел, который довел до собеседников принципиальную позицию нашей страны – скорейшее прекращение огня.

Канцлер Германии Ангела Меркель также отметила, что поставки оружия в регион проблему уж точно не решат. И еще раз напомнила, что основные позиции уже согласованы в Минске и дело за их выполнением.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Федеративной Республики Германия:

Я твердо убеждена, что конфликт не может быть решен военными средствами. Мы решили сосредоточиться на дипломатических усилиях.

8 февраля подготовка к масштабным переговорам вышла на финишную прямую. Главы государств стран «нормандского формата» – президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии – провели обстоятельную телефонную конференцию.

Чуть позже стали известны и место, и время. С просьбой об организации встречи к Александру Лукашенко обратился российский президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Хотел бы вас проинформировать о том, что только что закончил разговор с коллегами из Киева, Берлина и Парижа в так называемом «нормандском формате». Мы договорились о том, что постараемся организовать встречу в таком же формате между главами государств и Правительств в Минске. Будем ориентироваться на среду. Если к этому времени удастся согласовать ряд позиций, которые мы в последнее время интенсивно обсуждали. И просил бы вас помочь нам провести эту встречу так, как вы делали это до сих пор, любезно предоставив минскую площадку для встреч на экспертном уровне.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается Украины, вы знаете, что были ваши поручения с президентом Украины организовать работу контактной группы в Минске. Я делал все, как вы просили это сделать, претензий к нам не было. Я в курсе дела, Петр Порошенко мне позвонил несколько минут тому назад, рассказал тоже об этом. Он знает, что мы с вами будем встречаться. Поэтому я заверяю вас, что ради того, чтобы было спокойно в нашем с вашем общем доме, все-таки это не чужие нам люди в Донецке, Донбассе, в среду вечером, как вы предлагали, мы организуем все, приезжайте, будем рады вас встретить. И будет о чем еще поговорить.

Владимир Путин:

Спасибо большое. Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете по урегулированию кризиса на Украине.

Минск станет площадкой больших переговоров далеко не в первый раз. Белорусская столица регулярно принимает заседания контактной группы. Последняя такая встреча состоялась неделю назад. И вот, буквально через два дня Беларусь будет снова в центре внимания мировых СМИ.