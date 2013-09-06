Новости Беларуси. Беларусь отправила первую партию гуманитарной помощи Амурской области. Самолет с 40 тоннами продовольствия на борту вылетел сегодня в Благовещенск. Это мясные консервы, детское питание, картофель — всего продуктов почти на 800 тысяч долларов.

Напомним, масштабное наводнение началось в России в конце июля, в зоне бедствия оказались более 30 тысяч человек. В Амурской области подтоплено около 100 населенных пунктов, эвакуированы свыше 16 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гончаров, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Глава государства принял решение об оказании помощи братскому российскому народу. Сегодня первым рейсом мы доставляем 43 тонны детского питания. Это наибольший слой населения, именно дети, которые испытывают нужду в этом питании. Оршанским заводом 43 тонны приготовлено.

Такой комплект гуманитарки, рассказывает замминистра МЧС, неслучаен. Отправили бы еще — и практически все, что угодно — но основная необходимость у Амурской области только в таком грузе.



Александр Зозуля, председатель постоянной комисии ПП национального собрания Рб по государсвтенному строительству, местному упправлению и регламенту:

Задача стоит быстро оперативно сработать, изучить обстановку, пообщаться с населением, с руководствои области. В конечно итоге прилететь в республику, проанализировать ситуацию, доложить главе государства и смотреть, как действовать дальше.



Самолет сядет в Благовещенске, однако гуманитарная помощь будет рассредоточена по наиболее пострадавшим точкам Амурской области. Пик наводнения сейчас в городе Комсомольск-на-Амуре.



Еще одна интересная деталь. Самолет будет лететь с дозаправкой в Новосибирске. Хотя ИЛ-76 без проблем может совершить прямой рейс до Амурского края. На это пошли специально. Чтобы, сэкономив топливо, взять максимальное количество гуманитарного груза.



Белорусский самолет в Благовещенск долетит за 12 часов. К этому времени там будет уже утро. Кстати, эта партия гуманитарной помощи будет не единственной для пострадавших регионов России. На днях белорусы отправят еще гуманитарку. На специальном поезде. Белорусские железнодорожники уже продумали кратчайший и быстрый маршрут.

