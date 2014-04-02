«Извините, но я уже начинаю подозревать все руководство Мингорисполкома!» Президент раскритиковал минские власти

Новости Беларуси. Президент критикует минские власти за волокиту и неумение работать с инвесторами. 1 апреля глава государства провел совещание по вопросу выполнения поручений о строительстве значимых объектов в Минске. К предметному разговору приглашены 20 человек.

В центре внимания – городские долгострои: «Минск-Сити», стадионы «Трактор» и «Динамо», Центр фристайла, аквапарк и здание музея Великой Отечественной. В ходе строительства этих объектов слишком часто переносились сроки и пересматривались инвестпрограммы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того Александр Лукашенко обеспокоен низкими темпами и качеством строительных работ. По словам главы государства, вина здесь не только строителей или проектировщиков, но и тех должностных лиц, которые организуют процесс и должны нести полную ответственность за реализацию проектов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня беспокоят низкие темпы и особенно качество работ. И вина здесь не только проектировщиков и строителей, но и тех должностных лиц, которые организуют процесс и должны нести полную ответственность за ход реализации проектов. Особенно негативная ситуация на протяжении многих лет складывается с такими объектами, как «Минск-Сити», стадионы «Трактор» и «Динамо», Центр фристайла, аквапарк. На каждом из них целый ворох проблем, которые длительное время не решались. Свою роль в этом сыграли и волокита, и неумение работать с инвесторами, и отсутствие контроля, откровенное бездействие в сложных ситуациях.

С этой точки зрения работу Минского горисполкома иначе как неудовлетворительной назвать нельзя. Здесь сложился, мягко говоря, своеобразный стиль работы и отношения к поручениям, в том числе Президента. Когда принимаются решения о начале строительства – согласно кивают головами. Как только берутся за дело – начинают раз за разом бегать с просьбами о переносе сроков, пересмотре проектов. Словом, вместо работы – канитель и волокита! Такое отношение к делу просто нетерпимо!

Поэтому я хотел бы, чтобы у нас состоялся сегодня предметный принципиальный разговор. Хотел бы услышать от руководителя городской власти, во-первых, когда «Минск-Сити» строить начнем, во-вторых, стадион «Динамо»? Собираетесь тянуть с его реконструкцией до 2017 года? В-третьих, где мы будем проводить международные соревнования по футболу? Стадион «Трактор». Судя по тому, как развиваются события, к его реконструкции, наверное, будем после 2020 года приступать. Так дело не пойдет!

Какова ситуация по остальным уже строящимся объектам? Что необходимо для успешной реализации проектов?

Не в первый раз глава государства негативно отзывается о работе минских чиновников с инвесторами. Желающим развивать свой бизнес в Минске приходится сталкиваться с бюрократией.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Эта тема - строительства в Минске - дошла до крайней точки. Скажу прямо: я больше терпеть этого не намерен, если это устраивает правительство и даже правоохранительные органы, то меня это крайне не устраивает. Извините, но я уже начинаю подозревать все руководство Мингорисполкома, и для этого у меня есть основания. И то, что происходит в Минске, те доклады, которые я получаю, они меня просто настораживают. Не получили бы мы еще больше какой-нибудь вариант, чем с вашим первым заместителем. То вам не нравится, это не нравится, то вы инвестора ищете целый год, то вы дорабатываете концепцию, когда есть готовая и люди готовы что-то делать, то вы переносите сроки самовольно, аж за 20-й год.

Примеры недобросовестного подхода озвучил глава КГБ Валерий Вакульчик. Такие случаи в работе с инвесторами — плохая реклама для Минска.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности республики Беларусь:

Учредителям, создавшим проблемы гражданам от лица ЧУП «Республиканский центр молодежного строительства», предоставили право долевого строительства жилья, но уже от лица ЗАО «Террастройинвест». Несмотря на невыполнение заявленных на конкурсе обязательств, этому ЗАО решением председателя Мингорисполкома трижды переносят сроки строительства и 6 раз продлевается пользование земельными участками! Определенным образом с «Террастройинвестом» через учредителей связан и ОАО «Антасам», которому в ноябре 2009 года в нарушении действующего законодательства, то есть без прошедших госэкспертизу проектной документации (кстати, ее нет до сих пор), в отсутствие сметной - Мингорисполкомом выдано разрешение на производство строительно-монтажных работ. Следует отметить, что в обоих случаях мы имеем проблемные дома и возбужденные уголовные дела.

Председатель Мингорисполкома рассказывает о ситуации с возведением крупных объектов в Минске. Готовясь к мировому хоккейному первенству в городе, например, возвели 15 гостиниц. В работе - спортивные объекты. 2 июля должен открыться музей Великой отечественной войны.

Но, пожалуй, самый крупный проект — деловой центр «Минск-сити». Проект буксует уже лет 8. Российская компания его не осилила. Нужен новый инвестор.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Необходимы дополнительные преференции для реализации данного масштабного проекта, потому что анализ показывает, что этот проект может быть реализован только при совместном сотрудничестве Горисполкома, Правительства и инвесторов. Какого-то иного видения реализации проекта только за счет инвесторов в реальных условиях сегодняшнего, я думаю, и завтрашнего дня, экономически не просчитывается.

Взяться за работу над «Минск-сити» готов сербский инвестор. Более-менее с концепцией будущего района определились. Это будет деловой центр с жилой застройкой и удобной инфраструктурой. Сейчас заинтересованная компания настаивает на прямых переговорах. Речь в том числе и о возможных преференциях под это большое строительство. Такие были согласованы для прежнего застройщика. Это из один вариантов решения вопроса. Есть еще — можно провести международный конкурс.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

С 2012 года в решении вопроса определения конкретной определенной архитектурной концепции, поиска инвесторов, практически никакого движения нет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы мне, как главный контролер страны, правая рука Президента, предлагаете еще подписывать какие-то новые документы, переносить, смещать, что-то искать. Может быть, Ладутько устал уже там?

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Ладутько - пахарь, но просто надо изменить стиль своей работы. Он все берет на себя, не умея распределить эти функции на своих подчиненных и не успевает.

Федор Домотенко, помощник Президента Республики Беларусь, главный инспектор по Минску:

Очень много работы берет именно на себя. Полностью зацикливает часть вопросов, которые невозможно подчиненным или заместителям решить. Элемент боязни у замов присутствует, потому что это или невозможность принятия самостоятельного решения, или неспособность принимать эти решения.

Александр Лукашенко не приемлет такой безынициативности. Время идет, а воз и ныне там. И не только по «Минск-сити». Это отражается в целом на работе руководства столицы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

«Минск-сити» раз поручил, два! 8 лет! Предупреждал, не потянет «Итера» этот проект. «Нет - этот проект только они сделают!» Провалили! Если бы я не поднимал этот вопрос, все б давно забыли. Больше скажу, никто бы эти не занимался. Никому это не надо. Мне нужен результат, Михаил Владимирович. Я уже как-то говорил, что у меня было желание как-то вечером закрыть Горисполком, поставить там «Альфу» или «Алмаз» милицейскую, чтобы никто не зашел, вытряхнуть всех с кабинетов и завести туда новых людей.

Каковы перспективы «Минск-сити» и как дальше будет идти работа над этим проектом? Глава государства настаивает на прозрачных условиях для инвестора. В таком случае и проблем с их поиском не возникнет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В течение двух месяцев должен быть проведен хоть международный, хоть азиатский, хоть еще какой-то конкурс, и определиться должен инвестор. Для этого надо знать условия. Это будет одна компания, которая будет осуществлять этот проект «Минск-сити»? Или это будет Правительство, Горисполком и компания? Это должен инвестор знать. Он должен знать, какие условия, от чего его освободят, в чем будет его поддержка, это должны быть объективные условия. Исходя из нашего положения, и ситуации в мире. Если мы хотим строить. Если мы не хотим строить, тогда надо отложить этот проект, сказать, что все, нельзя его реализовывать: времена плохие, для государства вредно.

Этот разговор о крупных строительных проектах должен стать встряской для минской вертикали. Ведь именно в Минске сосредоточены объекты, которые смело можно назвать лицом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.