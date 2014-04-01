Григорий Рапота: Россия сделает все возможное, чтобы сохранить кооперационные связи с Украиной

Новости Беларуси. Россия сделает все возможное, чтобы сохранить кооперационные связи с Украиной. Такое мнение 1 апреля озвучил госсекретарь Союзного государства.

Григорий Рапота подчеркнул, что у двух стран тесные связи в экономике, политике и культуре, которые в последнее время подвергаются большим испытаниям. Также он особо отметил, что события, происходящие сегодня в Украине, еще раз подтверждают необходимость высокого уровня сотрудничества в тандеме Беларусь-Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Мы лишний раз убедились в том, что Россия и Беларусь являются воистину такими очень верными союзниками. Во всех вопросах, включая и военно-политическое вопросы, и политические, и экономические. Я уверен в том, что это заставило всех нас задуматься о том, как сохранить эти достигнутые результаты, как их приумножить и усилить.