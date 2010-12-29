Изменился состав Правительства Беларуси и Администрации Президента

Александр Лукашенко сделал ряд принципиальных назначений. Накануне Президент принял отставку Правительства. Таким образом, началось формирование его нового состава. Новым премьер-министром Беларуси назначен Михаил Мясникович. Назначен и ряд ключевых фигур в Администрации Президента, Комитете госконтроля, а также руководитель Белтелерадиокомпании.

Все, кто собрался в Резиденции Президента, – личности хорошо известные и давно работающие на благо государства. Их приход к кабинету Александра Лукашенко уже предвещал сенсации. Первыми вошли Михаил Мясникович, Владимир Семашко, Сергей Румас, Валерий Иванов, Анатолий Калинин и Анатолий Тозик. Как оказалось, именно эти люди будут руководить новым белорусским Правительством. Его возглавит, в должности премьер-министра, теперь уже бывший председатель Президиума Национальной Академии наук Михаил Мясникович. Для него работа в правительственных верхах не в новинку. За свою карьеру вице-премьером был дважды. В ближайшее время состоится согласование его кандидатуры Палатой Представителей Национального собрания.

Михаил Мясникович, Премьер-министр Республики Беларусь:

Главой государства поставлена задача в максимальной степени, но не в ущерб показателям, которые необходимо решать, трансформировать перенесение функций на Министерства и на Обл- и Горрайисполком.

Это очень правильно, потому что достаточно хорошо и стабильно уже показала себя вертикаль, и эта вертикаль должна иметь соответствующие полномочия, определенные права для того, чтобы в комплексе решать вопросы соответствующего региона или отрасли.

Правительство, как вершина исполнительной власти, несет ответственность за безусловное, гармоничное и эффективное функционирование экономики.

Задачи перед Правительством четко поставлены на IV Всебелорусском народном собрании. В первую очередь – это ставка на инновационное развитие государства. Вероятно, и этим, в том числе, обоснован выбор премьер-министра. Экономике нужны новейшие технологии и принципиально новые производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для меня важно, что Правительство стало коллегиальным органом. В Правительстве не надо висеть и долбать министров. Надо переносить всю ответственность на министров, на руководителей предприятий, на губернаторов. Вплоть до председателя Райисполкома. Правительство должно заниматься своими вопросами.

И, конечно, тут откровенно скажу, при всех недостатках Михаила Владимировича он как раз очень гибкий в этом отношении человек, и он сможет организовать работу Правительства коллегиально. Он председатель Правительства. По Конституции у него нет тех функций, чтобы диктовать. Ему надо организовать.

В Правительстве надо принимать решения и их реализовывать. Но до принятия решения организуйте работу так, чтобы каждый имел возможность не просто высказать свою позицию, а поспорить.

Из старого состава Правительства пока остался в той же должности, первого вице-премьера, только Владимир Семашко.

Валерий Иванов станет курировать сельское хозяйство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». До этого последним местом работы был Миноблисполком – должность заместителя председателя. Проблемами села занимается многие годы, руководил рядом колхозов.

Анатолий Калинин, бывший помощник Президента, займется в Правительстве сферами строительства и транспорта. Анатолий Тозик (экс-посол Беларуси в Китае) - социальной сферой. А банкир Сергей Румас, который до этого дня возглавлял Белагропромбанк, стал известен также довольно успешными инвестпроектами в Полесье, и в Совете министров сделает упор на финансы.

Александр Лукашенко:

Очень важный момент: мы меняем экономический блок, и Таможенный Союз, который мы формируем. Кобяков уходит из Правительства, а Михаил Владимирович прошел этот путь. В свое время, начиная от Госплана, занимался и экономикой, поэтому мне очень важно, чтобы Премьер подстраховал это направление. Чтобы у нас правительство не упустило этот блок из виду. Потому что, приняв там неверные шаги, мы можем очень навредить нашей стране.



Александр Лукашенко объяснил, почему назначения произошли именно сейчас. Чтобы уже с нового года Правительство начало активную работу в обновленном составе. При этом, коренных ломок в структуре Совета министров не ожидается.

Что же касается всего госаппарата, то обновление планируется по всем направлениям. Ставка не столько на новые кадры, сколько на опытных управленцев. В корректировке будут учтены уроки в том числе и избирательной кампании, и мнение население, которые было высказано о работе чиновников.

В частности, Администрация Президента по мнению Александра Лукашенко не должна подменять чьи-то контрольные функции, а быть связующим звеном между властью и народом, должна напрямую работать с гражданами.

Министр образования Александр Радьков теперь первый заместителем Главы Администрации Президента, а вице-премьер Андрей Кобяков – заместитель Главы Администрации

Председателем Комитета госконтроля тем временем стал один из самых бессменных губернаторов – теперь уже экс-председатель Гомельской области Александр Якобсон. Его заместителем назначен Леонид Анфимов, который до этого был заместителем Главы Администрации Президента.

При назначении Александр Лукашенко поставил задачу: перепрофилировалось ведомство из карательного в профилактическое. Плюс – количество даже обоснованных жалоб должно уменьшиться.

Александр Лукашенко:

Почему, допустим, Якобсона, а не Анфимова или еще кого-то? Я хочу в Комитете Государственного контроля видеть то, что вы всегда говорили: там не должны душить, там не должны давить, там должен быть человек маститый снизу, который, может быть, не только с точки зрения контролера, а с точки зрения жизни и производства исходил, работая в этой системе.

Серьезные изменения ожидаются и в СМИ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Первые шаги уже сделаны. Так, руководство Национальной телерадиокомпанией поручено Геннадию Давыдько. Личности публичной, известной большинству белорусов не только по актерским работам в кино и драмтеатре, но и по деятельности в Парламенте. Заслуженному артисту Республики Беларусь и телеведущему предстоит обновить всю кампанию, сделав белорусское радио и телевидение качественным и конкурентоспособным.

Геннадий Давыдько, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь:

Сделать канал объективным, интересным, чтобы он конкурировал с мировыми телевизионными каналами. Чтобы он был доступен во всем возможном медиапространстве. Информация должна быть глубокой. И, опять же, канал должен быть любимым.

Обновления серьезные, но те люди, которые ушли со своих постов, как сообщают в пресс-службе Александра Лукашенко, деятельность на благо государства продолжат. Каждому будет предоставлена возможность проявить себя и дальше. Что касается Правительства, работа по его формированию будет продолжена в ближайшее время.

Новым премьер-министром Беларуси назначен Михаил Мясникович