Сергей Румас: Мы проснемся после Нового года, и на финансовом рынке ничего не изменится

Депутат Палаты Представителей Национального собрания Геннадий Брониславович Давыдько высказался о несанкционированной акции, организованной 19 декабря в Минске.
Глава Государства Александр Лукашенко принял сегодня отставку Правительства. В соответствии с Конституцией Беларуси Совет министров принял постановление о сложении полномочий перед вновь избранным Президентом.
Поздравление пришло по случаю переизбрания на пост Президента Беларуси.
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