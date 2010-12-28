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Сергей Румас: Мы проснемся после Нового года, и на финансовом рынке ничего не изменится

28 декабря 2010 15:37
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# Экономика

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