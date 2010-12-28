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Новым премьер-министром Беларуси назначен Михаил Мясникович

28 декабря 2010 15:45
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря назначил премьер-министром страны Михаила Мясниковича, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Беларуси сделал ряд назначений:

Мясниковича Михаила Владимировича — премьер-министром Республики Беларусь (с последующим согласованием Палатой Представителей Национального собрания Республики Беларусь);

Семашко Владимира Ильича первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;

Калинина Анатолия Николаевича заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;

Румаса Сергея Николаевича — заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;

Иванова Валерия Николаевича заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;

Тозика Анатолия Афанасьевича заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;

Радькова Александра Михайловича первым Заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь;

Кобякова Андрея Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь;

Якобсона Александра Серафимовича председателем Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

Анфимова Леонида Васильевича первым заместителем Председателя Комитета государственного контроля;

Давыдько Геннадия Брониславовича — председателем Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.

# Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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