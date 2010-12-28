Новым премьер-министром Беларуси назначен Михаил Мясникович

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря назначил премьер-министром страны Михаила Мясниковича, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Беларуси сделал ряд назначений:
Мясниковича Михаила Владимировича — премьер-министром Республики Беларусь (с последующим согласованием Палатой Представителей Национального собрания Республики Беларусь);
Семашко Владимира Ильича — первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;
Калинина Анатолия Николаевича — заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;
Румаса Сергея Николаевича — заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;
Иванова Валерия Николаевича — заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;
Тозика Анатолия Афанасьевича — заместителем Премьер-министра Республики Беларусь;
Радькова Александра Михайловича — первым Заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь;
Кобякова Андрея Владимировича — заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь;
Якобсона Александра Серафимовича — председателем Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
Анфимова Леонида Васильевича — первым заместителем Председателя Комитета государственного контроля;
Давыдько Геннадия Брониславовича — председателем Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.