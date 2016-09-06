Избиратели Минской области: досрочное голосвание для тех, у кого на выходные свои планы

Новости Беларуси. На Минщине началось досрочное голосование на парламентских выборах. В регионе открыты 978 избирательных участков. С более чем 50 кандидатов в депутаты нижней палаты парламента избирателям центрального региона нужна выбрать 17.

От Заславского избирательного округа в депутаты баллотируются два кандидата.

Четвертый боровлянский избирательный участок открыл свои двери по графику ровно в 10.00. Минутой позже здесь появился и первый избиратель. Всего в списки для голосования здесь внесены 2895 человек.

Кристина Бобер, жительница деревни Копище Минского района:

Решила проголосовать дорочно потому, что уезжаю в командировку по работе.

Сергей Третьяк, житель деревни Копище Минского района:

Датэрміновае галасаванне – яно вельмі даспадобы тым, у каго на выхадныя свае планы.

Наталья Воробей, жительница деревни Копище Минского района:

Могут случиться какие-то непредвиденные обстоятельства. Ну а в данный конкретный день у нас будет встреча с выпускниками, поэтому заранее.

Анна Ильяненко, жительница деревни Копище Минского района:

Для как для пенсионерки важно, чтобы претворялись в жизнь какие-то программы, которые направлены на улучшения здоровья и детей, и людей среднего возраста, и людей пенсионного возраста.

Виталий Алешкевич, житель деревни Копище Минского района:

Шёл мимо, увидел – избирательный участок работает и зашёл. Собираемся с семьёй выехать, поэтому возможности посетить участок для голосования в выходной день может и не быть. Поэтому сейчас.

Проголосовать досрочно избиратели Минщины, как и всей страны, могут на своих участках в первой половине дня с 10.00 до 14.00, либо ближе к вечеру с 16.00 до 19.00 часов до 10 сентября включительно.

В основной день голосования 11 сентября в области откроются 1023 участки. Почти четверть из них оснащена прозрачными ящиками. 60% соответствуют требованиям безбарьерной среды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.