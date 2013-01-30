В Беларуси планируют передать жилищно-коммунальные вопросы в введение Минстройархитектуры

Новости Беларуси. Возможность передачи жилищно-коммунальных вопросов в введение Минстройархитектуры обсуждали сегодня в Минске. Подобные предложения правительству вносились уже в 2011 году. Речь о возможном объединении шла и на совещании у Президента по вопросам оптимизации структуры, численности и функций госорганов.

Так министр архитектуры и строительства Анатолий Ничкасов отметил, что эта идея не нова — так работают во многих странах. В частности России, Украине, Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Министерство архитектуры и строительства отвечает за проектирование и строительство, а дальше хозяина нет, а ведь строим не только жилье, а сети коммуникаций, а магистральные, а промышленные объекты.

Все, что на поверхности нашей родной земли строится, оно должно в комплексе и рассматриваться, как единый жизненный цикл зданий, сооружений со всей технической политикой, с проектированием, строительством, инженерингом, эксплуатацией и утилизацией. Вот тогда совершенно по-другому мы начинаем проектировать, думать. Объединение двух министерств на 25% позволило бы очень оптимально и правильно сформировать внутреннюю структуру этого министерства.