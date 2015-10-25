Итогом Европейской министерской конференции ВОЗ стало подписание Минской декларации

Новости Беларуси. Европа продолжает захлебываться от мигрантов. И ситуация, похоже, достигла точки кипения. В Брюсселе европейские лидеры в поисках лекарства от этой эпидемии собрались на чрезвычайный саммит. А вот в Минске на неделе тоже прошла важная для здоровья Европы встреча. И вовсе не экстренная, а, как говорят медики, плановая — Европейская конференция Всемирной организации здравоохранения. А вот то, что площадкой для дискуссии о европейском здоровье, причем с прицелом на еще далекий 2020-й год впервые выбрана Беларусь – весьма симптоматично. Ольга Коршун собрала анамнез.

Феномен двойняшек, а иначе это никак не назовешь. В небольшом городе Орша демографический бум начался в прошлом году. В 2014 здесь родились 18 двоен. Уже сейчас рекорд практически побит. 14 пар двойняшек, а год еще не закончился.

Брат и сестра родились всего несколько дней назад. Родители не ожидали двойного подарка – в семье двойняшек ни у кого не было, репродуктивные методы тут ни при чем. Одним словом, если хотите прибавления, то в Орше особенная аура.

Врачи ломают голову, но феномен двойняшек не поддается научному объяснению. Впрочем, гинеколог со стажем отмечает, такая статистика только в радость, а объяснение одно — вмешалась природа.

Инна Крачек, заведующий Оршанским городским родильным домом:

У двойни иногда наследственный фактор, особенно через поколение, когда бабушки, дедушки сами из двоен. Иногда что-то происходит в природе, что-то повлияло в момент зачатия, а иногда это просто желание родителей и какие-то вспомогательные репродуктивные технологии. Наши двойни, которые родились на этой неделе, все натуральные.

Обсудить вопросы здравоохранения на неделе в Минске собрались эксперты более чем из полусотни стран. Для Европейской министерской конференции Всемирной организации здравоохранения Беларусь выбрана не случайно.

Жужанна Якаб, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения:

Лидеры многих стран отметили отличные показатели в Беларуси. Во-первых, нулевой уровень материнской и очень низкий показатель младенческой смертности. Фактически один из самых низких в Европе. Очень высокий уровень иммунизации населения. Большой прогресс в лечении туберкулеза. Нужно и дальше двигаться в таком направлении.

В нашей стране на здоровье не экономят. Только в прошлом году открыли более 130-ти медицинских объектов. Это стоило бюджету около 600 миллионов долларов. Деньги немалые, но, как отметил президент Беларуси, здоровье нации – главная инвестиция государства. С участниками конференции встретился Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы начали с человека, понимая, что без человека не может быть никакой экономики, не может быть никакого государства. В этом отличие нашего пути развития в постсоветский период от других государств.

На здравоохранение ежегодно выделяются значительные государственные средства. В 2014 году их объем составил около 6% от ВВП страны. Это только учтенные по линии государства. Огромные средства меценатами, спонсорами выделяются, предприятиями. Я это не на злобу дня говорю, не для того, чтобы польстить кому-то, мы не достигли бы всего этого без помощи ведущих стран в здравоохранении. Мы перенимали ваш опыт, создавая систему здравоохранения постсоветского периода, и как губка впитывали то, что нам нужно.

Аневризма аорты — расширение самого главного сосуда в нашем организме. В случае разрыва часто пациента просто не успевают доставить в больницу. Высокий риск инфаркта, большие кровопотери, непростой послеоперационный период. В Беларуси уже есть альтернатива. Врачи освоили новый метод — эндопротезирование без разреза.

Павел Черноглаз, заведующий кабинетом ангиографии 1-ой городской клинической больницы Минска:

Вот эта система доставки и сам протез, он внутрь заложен. Это устройство, которое обладает памятью формы, проводим это устройство в целевое место сосуда. За счет своих упругих свойств, этот эндопротез расширяется и становится в ту зону аорты, в которую мы его планировали поставить. Фактически после этой процедуры наш пациент может на утро пойти домой.

На словах все просто, но такие операции проводят только профессионалы. Павел Феликсович начал применять беспункционное эндопротезирование совсем недавно. В столичной клинике, кстати, такая операция впервые прошла в 2015-м.

Павел Черноглаз, заведующий кабинетом ангиографии 1-ой городской клинической больницы Минска:

С этого момента риски пациента возвращаются к рискам человека без такой патологии.

Тем временем участники конференции подписали Минскую декларацию. В главном международном документе — рецепт развития европейского здравоохранения. Все 53 страны Европы признали принцип охвата всех этапов жизни важнейшим шагом в реализации политики «Здоровье-2020». Действовать сообща, раньше и вовремя — основные задачи на ближайшие пять лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Врачи говорят, что физическая активность продлевает жизнь. Мы часто жалуемся, что времени не хватает. Можно машину оставить за несколько кварталов и пройти на работу пешком, а еще отказаться от лифта. Вот такие рекомендации дает нам Всемирная организации здравоохранения. Если верить статистике, выполняя их, можно отметить свой как минимум 100-летний юбилей.