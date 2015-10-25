Местные выборы в Украине 2015: чем запомнилась избирателям предвыборная кампания?

Новости Украины. В Украине 25 октября выборы в местные советы. Однако открылись сегодня не все избирательные участки. Не смогли проголосовать в Мариуполе и Красноармейске. Туда так и не были доставлены бланки для голосования. На одном из участков из-за проблем с ключами сейф с бюллетенями пришлось резать болгаркой. Однако, пожалуй, совсем не этим запомнится избирательная кампания самим избирателям. Наш корреспондент Александр Добриян отправился в небольшой поселок Репки в Черниговоской области.

Выбрать достойных дело нынче непростое. 130 партий, 210 тысяч кандидатов. Одних только бюллетеней на руки избиратели получают до четырех штук на человека.

Новую власть украинцы выбирают по новому закону. Непростую систему голосования и подсчета голосов накануне не критиковал, пожалуй, только ленивый.

В Репкинском районе предвыборная кампания прошла спокойно. Пока в Киеве подкупали избирателей проездными талонами детскими городками, а где-то раздавали тушенку и гречку, в Репках тихо готовились к выборам, выживая на мизерные зарплаты и пенсии.

Александр Добриян, СТВ:

Если кандидаты в мэры украинской столицы тратят на свои предвыборные кампании миллионы долларов, то на участки в глубинке не завезли даже элементарные листовки с информацией о кандидатах. Люди ставят галочки в бюллетенях порой просто наугад. Конечно же, народ реагирует на ситуацию с присущей ему иронией. Эти надписи на мусорных баках вовсе не призыв к раздельному сбору мусора, это фамилии кандидатов в местные советы.

Ярослав емко, а главное точнее любых экспертов описал политическую среду, если не всей Украины, то своего поселка точно. На выборы парень сегодня ходил. Голосовал в родной школе, на входе в которую не так давно появилось две мемориальные плиты. Оба Дмитрия — бывшие ученики школы — они жертва Репкинского района на алтаре военно-политических игр в Донбассе.

Ярослав Обытоцкий, житель поселка городского типа Репки Черниговская область (Украина):

Жалко было. Мало кто верил сначала. Тогда же еще там не было таких действий боевых. Мирно, спокойно было. Потом уже поверили. Теперь уже привычней. Если поначалу у нас на трассе БТРы, танки ездили, так удивлялись. Теперь так, едут и едут. Уже все знают, привыкли. Неприятно, конечно, что такое происходит.

Молодой парень трудится на заводе за 90 долларов в месяц. Но для него, как и для миллионов украинцев, даже эта ситуация отходит на второй план. Во всем ворохе проблем главная здесь по-прежнему – война.

Евгений Васюк, пенсионер поселка городского типа Репки Черниговская область (Украина):

Все говорят что, в перспективе не изменится. Будет хуже. В выборы не верю. Нет кандидатов таких, которым народы бы верил. Я, например, не пойду голосовать. Нет у меня доверия к людям, рвущимся во власть. Я знаю несколько человек, они недостойны, они все равно лезут туда. Они ничего не делают, я точно знаю, что они там себе будут что-то делать, а для народа ничего не будут делать.

В нищающей воюющей стране в преддверии непростого отопительного сезона на листовки, рекламные плакаты и другую агитацию ушло почти 80 миллионов долларов. Вкладывающие такие деньги уверены: игра стоит свеч.

В крупных городах ставки на столько высоки, что еще на этапе агитации во дворы к отдельным кандидатам залетали боевые гранаты, агитаторов избивали битами, а лишние бюллетени печатались миллионными тиражами.

Александр Добриян, СТВ:

В последний день агитации неизвестные на трассе Е-95 расстреляли микроавтобус инкассаторов и подожгли его. На этом месте следователи обнаружили в сгоревшей машине останки трех сотрудников банка. Сторонние наблюдатели сразу увидели в этом криминальном деле политическую окраску. По одной из версий — это не просто ограбление, а знак скандальному олигарху Игорю Коломойскому: не заходить за рамки. Ведь ПриватБанк принадлежит именно этому миллиардеру, а также ему подконтрольные несколько партий: «Укроп» и «Возрождение», которые имеют хорошие шансы на вхождение в местные советы по всей Украине.

Вряд ли политическая версия «налета» когда-то подтвердится официально. Однако сам факт того, что она в данной обстановке кажется вполне реальной — сам по себе говорит о многом. Несмотря на напряженную ситуацию вокруг выборов и сотни регистрируемых по всей стране нарушений, эксперты сходятся во мнении, что в своей общей массе выборы состоятся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.