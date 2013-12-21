Чем отличились депутаты Палаты представителей и сенаторы? Какие законы приняли перед уходом на новогодние каникулы?

Депутаты высшего уровня – Национального Собрания Республики Беларусь, или, как мы привыкли говорить, депутаты Парламента – на этой неделе завершили очередную сессию. Чем же отличились депутаты Палаты представителей и сенаторы? Какие законы приняли перед уходом на новогодние каникулы?

Самое заметным событием нынешней сессии стало принятие бюджета страны на 2014 год. Депутаты признаются, что буквально до каждой строчки изучили двухтомник. Здесь шли обсуждения, дискуссии и даже жаркие споры. В итоге более сотни поправок в главный финансовый документ страны внесли парламентарии.

Он без излишеств и без дефицита. Каждый рубль на счету и траты предусмотрены, как у рачительной хозяйки, – по необходимости. Вкладываться если будут, то лишь в прорывные проекты. Весомая статья расходов – социальные нужды.

Владимир Пантюхов, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Составить бюджет – это большой искусство. Искусство трех «р»: равномерного распределения разочарований.

Изменения Избирательного Кодекса, за которые проголосовали парламентарии в нынешнем сезоне, в ближайшее время испробуют в действии. 23 марта – выборы в местные Советы. Эта политическая кампания уже стартовала. По новому законодательству, претендент на депутатский портфель сможет баллотироваться только по одному округу. Кандидаты обязаны указывать в анкете все судимости. А те, у кого нет официальных источников доходов, объяснят, на что живут. Запретили агитировать за бойкот. А листовки со сведениями о кандидатах напечатают в Избиркоме и пришлют избирателям вместе с приглашениями.

Пожалуй, самый резонансный законопроект, поддержанный депутатами, – налог на авто. Платить госпошлину с 2014 года будут все автовладельцы, а вот сколько – зависит от марки машины.

Есть новшества и на небесных магистралях. Воздушный Кодекс позволит бюджетно путешествовать благодаря гибкой ценовой политике. Развивать намерены и региональные перелеты внутри страны.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Разрабатываем бизнес-план, подбирается тип самолета небольшого, который на 17-20 мест. Такие самолеты стоят где-то 5-10 млн долларов.

Родственники мамы-предпринимателя смогут уходить в декрет и получать пособие на ребенка. Поправки в Трудовой Кодекс принял и одобрил Парламент.

График отпусков будут составлять с учетом эффективности производства. А при приеме на работу главное – профессионализм, а не возраст и место жительство.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

После подписания данного закона нельзя будет писать в объявлениях, что требуется в таком-то предельном возрасте или такого-то места жительства. Это будет считаться дискриминационным признаком.

Более девяти десятков законопроектов рассмотрели в Палате представителей и 67 одобрили в Совете Республики. За 2,5 месяца осенней сессии депутаты обеих палат организовали десятки межпарламентских встреч и рассмотрели тысячи обращений граждан.