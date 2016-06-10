Итоги работы Союзного государства за 20 лет подвели на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Новости Беларуси. Беларуси и России нужны совместные программы по импортозамещению и межрегиональному сотрудничеству. Парламентариев двух стран 10 июня объединила сессия Парламентского собрания, 50-ая, юбилейная по счёту.

Участники встречи — а это союзные парламентарии, представители министерств и ведомств, международные наблюдатели — едины во мнении: тот опыт, который страны накопили за годы сотрудничества неоценим. За 20 лет существования Союзного государства достигнуты успехи в торгово-экономическом сотрудничестве, создании договорно-правовой базы, решены многие социальные вопросы. Сегодня граждане России и Беларуси имеют равные права в сфере труда, отдыха, здравоохранения, образования. Действует единое миграционное пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы многое сделали в социальной сфере, равные права в образовании, здравоохранении, по социальной политике. Не надо никакие миграционные карты заполнять. Но тем не менее много нерешенных вопросов. Например, не решен вопрос для временно пребывающих россиян на территории Беларуси и белорусов в России по оказанию медпомощи.

Сергей Нарышкин, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы Российской Федерации:

В числе направлений развития Союзного государства – разработка единой промышленной политики, торговой политики, научно-технической политики, создание единого энергетического, транспортного, информационного пространств.

О направлениях развития Союзного государства и гармонизации законодательства Беларуси и России говорили и на сессии в Овальном зале, и на заседании Совета. Законотворцы отмечают: сегодня Парламентское собрание откликается на любые инициативы, которые исходят от Постоянного Комитета, депутатов и простых граждан.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Парламентское собрание фактически откликается на любые инициативы, которые исходят то ли от Постоянного Комитета, то ли от депутатов, то ли от простых граждан. Ну, вот помните, может быть, тот вопрос, который встал в связи с тем, что в Российской Федерации ввели обязательные экзамены по русскому языку и истории для всех мигрантов, которые приезжают в Россию, для того чтобы они получили работу. И тут же встал вопрос. И Постоянный Комитет этот вопрос поставил перед Парламентским собранием о том, чтобы сделать изъятие для граждан Беларуси в силу наших особых отношений, которые зафиксированы в двусторонних документах. Парламентское собрание моментально откликнулось на этот вопрос, рассмотрели в Российской Федерации поправки соответствующие к правовым документам, и они были быстро приняты.