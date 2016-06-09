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В МИД Беларуси 9 июня прокомментировали ноту Литвы относительно строительства БелАЭС

09 июня 2016 10:33
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Новости Беларуси. В Министерстве иностранных дел  нашей страны 9 июня прокомментировали ноту Литвы относительно строительства белорусской атомной электростанции, где литовская сторона запрашивает информацию о якобы случившемся происшествии на Островецкой АЭС.

Во вторник Госдепартамент безопасности Литвы сообщил, что на строящемся объекте произошел инцидент.

Днем позже Министерство энергетики Беларуси заявило, что возведение станции ведется в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусское внешнеполитическое ведомство уже неоднократно комментировало претензии Литвы. По мнению наших дипломатов, обсуждать этот вопрос нужно в формате диалога.  

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации пресс-секретарь  МИД Республики Беларусь:
21-22 июня в Вильнюсе состоятся экспертные консультации, в ходе которых мы будем готовы обсудить весь спектр вопросов, касающихся атомной электростанции: и выбор места строительства, и ход строительных работ. Это именно тот формат, в котором должен вестись диалог, - спокойно, профессионально, деполитизированно.

# АЭС в Беларуси # Дмитрий Мирончик

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