В МИД Беларуси 9 июня прокомментировали ноту Литвы относительно строительства БелАЭС

Новости Беларуси. В Министерстве иностранных дел нашей страны 9 июня прокомментировали ноту Литвы относительно строительства белорусской атомной электростанции, где литовская сторона запрашивает информацию о якобы случившемся происшествии на Островецкой АЭС.

Во вторник Госдепартамент безопасности Литвы сообщил, что на строящемся объекте произошел инцидент.

Днем позже Министерство энергетики Беларуси заявило, что возведение станции ведется в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусское внешнеполитическое ведомство уже неоднократно комментировало претензии Литвы. По мнению наших дипломатов, обсуждать этот вопрос нужно в формате диалога.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

21-22 июня в Вильнюсе состоятся экспертные консультации, в ходе которых мы будем готовы обсудить весь спектр вопросов, касающихся атомной электростанции: и выбор места строительства, и ход строительных работ. Это именно тот формат, в котором должен вестись диалог, - спокойно, профессионально, деполитизированно.