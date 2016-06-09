Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Казахстана в связи с жертвами теракта в Актобе

Новости Беларуси. Президент Беларуси направил соболезнования Президенту Казахстана в связи с жертвами теракта в Актобе.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о произошедшем.

«Беларусь всегда будет солидарна с дружественным Казахстаном в бескомпромиссном противостоянии терроризму в любом его проявлении», - говорится в соболезновании.

9 июня в стране объявлен общенациональный траур, приспущены все флаги, отменены развлекательные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске и Бресте открыты книги соболезнований, где все желающие могут оставить слова поддержки.

Напомню, группа неизвестных в минувшее воскресенье атаковала два оружейных магазина и воинскую часть города. В результате действий боевиков погибли 7 человек, среди них как военные, так и гражданские.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Мы ощущаем поддержку в связи с произошедшей трагедией, сплоченность. Общее понимание о том, что сегодня терроризм, который не имеет границ, он опасен для всего мира. И в частности эти последние теракты, которые были совершены в Казахстане, говорят об этом.