Дни Москвы открыли в Минске: торжественная церемония прошла с участием мэров двух городов

Новости Беларуси. В Минске официально открыли дни Москвы. Торжественная церемония прошла 7 июня с участием мэров двух городов. В рамках форума делегации укрепят не только социальные и культурные связи, но и экономическое сотрудничество. Стоит отметить: Минск для российской столицы – один из стратегических партнеров. В 2016 году товарооборот между городами составил миллиард долларов.

«Минск-Москва» – пожалуй, самый популярный маршрут, пример долгой дружбы и верного партнерства. Крепкие узы связывают две столицы далеко не первый год. И несмотря на это «далеко» уже в буквальном смысле, сегодня мы сотрудничаем во всех сферах.

Не зря говорят: расстояние дружбе не помеха. И десятки крупных предпринимателей сегодня еще не раз докажут этот тезис. Прямо на бизнес-площадке московско-белорусского форума было подписано несколько контрактов на общую сумму почти 2 миллиона долларов.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

У Москвы есть интерес к нашим предприятиям. И мы видим, что товарооборот увеличился по товарным позициям в полтора, почти 2 раза.

Усилить свои товарные позиции планируют все участники бизнес-форума. Эта площадка стала своего рода началом новых проектов.

Вадим Арутинов, представитель предприятия по производству оборудования для электроэнергетики (Россия):

Мы приехали сюда в надежде, что мы установим первые контакты. Технологически сети строились и в Беларуси, и в России одинаково. Поэтому оборудование, которое уже успешно работает на российских электрических сетях, естественно, также будет успешно работать и в Беларуси.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Наши разработчики лазерной техники для медицины на самом деле поразили их. Это биолазер, который совмещает в себе сразу три длины волны. Ничего подобного в Российской Федерации нет.

И задача сегодня – не только удивлять, но и делиться – опытом и разработками. Так, в Минске заканчивается строительство первого снегоплавильного пункта по московским чертежам. Установку запустят уже этой осенью.

Перехватывающие парковки в Минске – также идея московских конструкторов. В свою очередь, белорусские инженеры помогают проектировать в Златоглавой станции метро.

Удивляет Синеокая москвичей и качеством своих продуктов. В российской столице сейчас работает порядка 60 магазинов под вывеской «Сделано в Беларуси».

Сергей Сергеев, председатель правления предприятия по производству контрольно-измерительного оборудования (Россия):

У нас есть отдельный магазинчик, где продают белорусский хлеб. Вот это мы любим и всегда этим пользуемся. И считаем, что белорусские продукты очень качественные и научный потенциал в Беларуси тоже очень сильный.

И этот потенциал всячески используют. Буквально на днях покорять московские улицы отправился первый белорусский троллейбус с дизель-генераторной установкой. Инновационная модель общественного транспорта работает как с помощью электрической сети, так и без нее. Перевозчик будет курсировать по Садовому кольцу.

Сотрудничество по вопросам инфраструктуры и развития города – одна из главных тем Форума.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

В последние 20 лет, когда Союз распался, с Беларусью и Минском остались тесные дружеские отношения, которые год от года приобретают все новую и новую динамику, захватывают разные отрасли хозяйства, начиная от социальной сферы, заканчивая транспортом.

И с каждым годом дружба двух столиц все крепнет. Новые контакты и контракты способствуют развитию мегаполисов. Вот и 7 июня представители делегаций подписали соглашение об укреплении сотрудничества.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Это конкретная дорожная карта, которая определяет действие Республики Беларусь и Москвы в торгово-экономическом, гуманитарном, социальном сотрудничестве, в сфере науки, технологий и инноваций.

Приобщиться к культуре соседней страны белорусы смогут еще и 8 июня. Дни Москвы в Минске продолжат удивлять гостей форума. В Доме Москвы можно будет окунуться в историю братских народов: изучить уникальные архивные документы времен Великой Отечественной войны.