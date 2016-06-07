Экономическая безопасность в масштабах СНГ: с главами ВОФК встретился Президент Беларуси

Новости Беларуси. Современные подходы в достижении экономической безопасности. Эта тема стала основной на форуме глав делегаций, которые собрались в Минске на сессию Совета руководителей высших органов финансового контроля СНГ. 7 июня с международными экспертами встретился Президент Беларуси.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, СНГ должно стать политическим и экономическим центром силы. Что особенно актуально в свете 25-летнего юбилея, который Содружество отмечает в 2016 году. И что, в свою очередь, должно стать новой страницей в истории объединения.

Ведущие финансисты стран СНГ в Минске пробудут несколько дней. Как обмолвился гость из Молдовы, специально, чтобы успеть посмотреть страну.

В Беларуси Серафим Урекян не был лет 25. Ровно столько же совсем скоро исполнится и самому масштабному объединению континента – Содружеству Независимых Государств. Об ответственности за общую и настоящую историю, во-первых, заговорил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мы были вместе, сплоченные, мы могли выстоять в любые времена, даже в самые сложные, самые трудные. И мы, наследники этой великой Победы, можно сказать, уже есть группы людей в наших странах, которые по-разному относятся к этой победе, но я хочу специально это подчеркнуть, чтобы вы знали: в Беларуси, особенно в Беларуси, как нигде на постсоветском пространстве, мы чтим эту великую Победу, мы боремся за нее сегодня. У нас, не секрет, пытаются ее отнять. Мы боремся против фальсификации истории, нашей общей истории, чтобы перед нашими предками не стыдно было.

За круглым столом – восемь гостей, а также председатель Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов. Рядом – прямиком из Словакии – Карол Митрик. Несмотря на то, что с СНГ напрямую эта страна не ассоциируется, факт явно привнес масштаб в общий разговор.

Ситуация в мире требует адекватной оценки. Проблемы есть у всех, но лучше решать их сообща. Яркий пример – белорусско-российское сотрудничество. Даже щепетильный вопрос усиления позиций НАТО в Центральной Европе не выводит политическую систему из равновесия.

Александр Лукашенко:

Россияне часто говорят о том, что у границ России разворачиваются новые контингенты НАТО. Надо подчеркнуть, что прежде всего у наших границ, у белорусских. Мы это видим и принимаем без гвалта, без шума адекватные меры. Вижу, что и российское руководство сегодня действует в этом же ключе на западном направлении. Имею в виду, что у нас совместная группировка Вооруженных Сил на Западе, которая обеспечивает безопасность нашего отечества, Беларуси и России. И в основу этой группировки положены части белорусской армии. И в случае конфликта они первыми вступают в бой, и в течение короткого времени сюда подтягиваются части, сосредоточенные на западе Российской Федерации. Мы это не прячем от наших западных не то коллег, не то партнеров, не то соперников. Они прекрасно знают наши договоренности с Российской Федерацией.

Единственная женщина на этой встрече как раз из России. Вера Чистова – и зампред Счетной палаты Федерации, и профессор управления банковской деятельностью в Вооруженных Силах.

Впрочем, каждый из участников – специалист высочайшего уровня. Поэтому и разговор получился разноплановым. Поднимали вопросы и молодежной политики, и глобальной экономики. До встречи гости успели немного посмотреть страну и делились с Президентом своими впечатлениями.

Серафим Урекян, председатель Счетной палаты Республики Молдова:

Мы вчера ездили на расстояние где-то 120 км от Минска. И меня как бывшего руководителя двух районов республики то состояние полей просто поражает. А как бывшего мэра Кишинева (11 лет) – тот архитектурный облик, который вы развиваете в Минске, ту инфраструктуру по всем направлениям.

Беларусь всегда выступала за реальное сближение постсоветских республик. И словом, и делом. В начале 90-х во время парада суверенитетов СНГ сыграло свою положительную роль. Все меняется, и теперь зачастую на кону стабильность в регионе. Значит, время принимать важные решения.

Александр Лукашенко:

Принцип независимости этих государств, образованных на постсоветском пространстве, остается незыблемым. Мы должны, хотел сказать найти формы сотрудничества – их искать не надо, мы прекрасно знаем их. Перед нами многообразие форм сотрудничества, тем более у нас самый большой опыт глубочайшего сотрудничества в рамках Советского Союза. Что тут искать? Было бы желание нас, президентов, да и вас, людей совсем близких к руководству государств. Если такие желания будут, мы будем сотрудничать. Если мы будем в силу определенных каких-то замашек в определенных государствах руководства и отдельных политических сил следовать другим принципам, то мы никогда не найдем сотрудничество между республиками и между нами будут возникать, как это сейчас в Украине или в других частях, стычки, конфликты, не дай бог еще и войны. Поэтому все в наших руках. Не надо мудрить и врать своим народам. Если мы захотим быть вместе, мы всегда будем.

Сейчас все больше критики звучит в адрес Содружества по самым разным поводам. Даже идея выхода из СНГ в некоторых странах имеет место. В этих условиях голос Беларуси – в пользу объединения. Потенциал Содружества еще далеко не исчерпан.

И все же главная тема – экономическая безопасность. Как раз в гармонизации отношений стран-участников Содружества огромную роль могут сыграть органы финансового контроля.

Александр Лукашенко:

Только при условии жесткого государственного контроля за финансовыми потоками, строгого соблюдения законности в этом секторе мы можем успешно развиваться. Необходимо поставить непреодолимый заслон бесхозяйственности, нецелевому использованию бюджетных средств, утечке капиталов за рубеж, незаконным валютным операциям, коррупции и прочим негативным явлениям. У нас слишком много работы, у нас больше проблем, чем в финансовой сфере, нигде больше нет. Поэтому для вас работы непочатый край. Отсюда ваше значение. Мы в Беларуси этому придаем очень большое значение, уделяем большое внимание. И скажу откровенно: я как Президент чувствую, что у нас и проблем здесь очень много, особенно связанных с тем, что и профессионалов порой не хватает, и единства в спецслужбах не хватает в работе на этом направлении.

Ближе к вечеру были подписаны итоговые документы. В числе прочих Совет руководителей утвердил план работы и резолюцию о взаимопонимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть и четкое понимание того, в каком направлении двигаться дальше.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Не надо изобретать велосипед, когда можно взять готовый опыт, тот опыт, который есть сегодня в Европе, перенести его с учетом специфики работы, деятельности экономик наших государств, на наши условия.