Новости Ипании. Испанская Каталония объявила себя суверенным субъектом. Парламент этого региона принял декларацию, в которой подчеркивает свое историческое право на самостоятельность. Некоторые аналитики считают, что это серьезный шаг на пути к референдуму о независимости. Плебесцит по вопросу отделения от Испании может пройти уже в 2014 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каталония начала компанию по независимости в тот момент, когда Мадрид сдал экономические позиции. Самый богатый регион Испании представляет 20% национальной экономики. Сторонники отделения утверждают, что Барселона платит столице слишком много налогов, а взамен получает недостаточно средств.