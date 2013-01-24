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Испанская Каталония объявила себя суверенным субъектом

24 января 2013 09:39
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Новости Ипании. Испанская Каталония объявила себя суверенным субъектом. Парламент этого региона принял декларацию, в которой подчеркивает свое историческое право на самостоятельность. Некоторые аналитики считают, что это серьезный шаг на пути к референдуму о независимости. Плебесцит по вопросу отделения от Испании может пройти уже в 2014 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каталония начала компанию по независимости в тот момент, когда Мадрид сдал экономические позиции. Самый богатый регион Испании представляет 20% национальной экономики. Сторонники отделения утверждают, что Барселона платит столице слишком много налогов, а взамен получает недостаточно средств.

# Референдум

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