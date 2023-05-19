Игорь Гедич: нам нужно консолидировать все усилия, чтобы не допустить того, что творится в Украине
Роль ОДКБ как гаранта стабильности и безопасности в регионе возрастает, а ее потенциал позволяет компенсировать необходимые меры по обеспечению мира. Об этом говорили на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня современная международная обстановка диктует необходимость самого пристального внимания к вопросам обеспечения безопасности. Неоценима в этом роль ОДКБ. Когда в Украине по-прежнему полыхает, мы не должны сидеть сложа руки, как это делает сегодня ОБСЕ. Напомним, это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Их дипломатия сегодня уже точно не в пользу украинского народа. Беларусь же как одна из участниц ОДКБ по-прежнему готова стать площадкой для мирных переговоров. Ведь давно всем понятно, что этот военный конфликт может остановить лишь только диалог.
Фото: Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нам нужно консолидировать все свои усилия прежде всего на внешней арене для того, чтобы не допустить те негативные моменты, которые сейчас творятся в частности в Украине. И в этом отношении надо предпринимать шаги по взаимодействию во всех сферах – это касается политической, это касается военной сферы. И важно, чтобы эти шаги были выверенными и важно, чтобы наша организация держала шаг верный, стройный и в этом отношении мы смогли ответить своевременно на все угрозы, которые сейчас наблюдаются в нашем регионе.
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