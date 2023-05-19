Игорь Гедич: нам нужно консолидировать все усилия, чтобы не допустить того, что творится в Украине

Роль ОДКБ как гаранта стабильности и безопасности в регионе возрастает, а ее потенциал позволяет компенсировать необходимые меры по обеспечению мира. Об этом говорили на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня современная международная обстановка диктует необходимость самого пристального внимания к вопросам обеспечения безопасности. Неоценима в этом роль ОДКБ. Когда в Украине по-прежнему полыхает, мы не должны сидеть сложа руки, как это делает сегодня ОБСЕ. Напомним, это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Их дипломатия сегодня уже точно не в пользу украинского народа. Беларусь же как одна из участниц ОДКБ по-прежнему готова стать площадкой для мирных переговоров. Ведь давно всем понятно, что этот военный конфликт может остановить лишь только диалог.

Фото: Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь