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Игорь Гедич: нам нужно консолидировать все усилия, чтобы не допустить того, что творится в Украине

19 мая 2023 11:32
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Роль ОДКБ как гаранта стабильности и безопасности в регионе возрастает, а ее потенциал позволяет компенсировать необходимые меры по обеспечению мира. Об этом говорили на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Гедич: нам нужно консолидировать все усилия, чтобы не допустить того, что творится в Украине-1

Сегодня современная международная обстановка диктует необходимость самого пристального внимания к вопросам обеспечения безопасности. Неоценима в этом роль ОДКБ. Когда в Украине по-прежнему полыхает, мы не должны сидеть сложа руки, как это делает сегодня ОБСЕ. Напомним, это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Их дипломатия сегодня уже точно не в пользу украинского народа. Беларусь же как одна из участниц ОДКБ по-прежнему готова стать площадкой для мирных переговоров. Ведь давно всем понятно, что этот военный конфликт может остановить лишь только диалог.  

Игорь Гедич: нам нужно консолидировать все усилия, чтобы не допустить того, что творится в Украине-4

Фото: Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нам нужно консолидировать все свои усилия прежде всего на внешней арене для того, чтобы не допустить те негативные моменты, которые сейчас творятся в частности в Украине. И в этом отношении надо предпринимать шаги по взаимодействию во всех сферах – это касается политической, это касается военной сферы. И важно, чтобы эти шаги были выверенными и важно, чтобы наша организация держала шаг верный, стройный и в этом отношении мы смогли ответить своевременно на все угрозы, которые сейчас наблюдаются в нашем регионе.

​Что обсуждают на заседании Совета Парламентской ассамблеи в Минске? Читайте здесь.  

# ОДКБ # Игорь Гедич # Фотофакт

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