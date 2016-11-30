Ипотека и доступность квадратного метра: о развитии рынка недвижимости и ЖКХ говорили в белорусском парламенте

Новости Беларуси. Когда квадратный метр и авиабилеты в Беларуси станут дешевле, кредиты доступнее, а ипотека откроет широкие возможности в решении квартирного вопроса для всех белорусов? Эти и другие насущные вопросы 30 ноября стали темой дискуссии в Овальном зале. Экзамен держало правительство. Вопросы задавали парламентарии. Кстати, такая форма – одна из наиболее действенных в работе исполнительной и законодательной власти в стране.

Квадратный метр и его цена – тема, о которой говорят все офисы столицы, стала и главной темой дискуссии парламента и правительства. Вице-премьер Анатолий Калинин, по сути, сделал самое громкое заявление этого дня. Беларусь на пороге появления ипотеки.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Что касается ипотеки, сфера интересов связана прежде всего с кредитно-денежной политикой сегодняшнего дня. В этой пятилетке мы должны в рамках программы и концепции внедрить систему строительных сбережений в Республике Беларусь и предоставить новый инструмент для пользования, привлечения ресурсов при строительстве жилья.

Обзавестись собственным жильем и не наступать на горло своим желаниям. Это – суть долгосрочного кредитования под залог самого жилья, то есть ипотеки. Чтобы в полную силу заработала новый кредитный институт, есть ряд макроэкономических условий, – свидетельствует мировой опыт.

Уровень инфляции не более 5-7%; процентные ставки по ипотечным кредитам в национальной валюте не более 12-15%; доля выплат по ипотеке – не выше 35% от чистого годового дохода заемщика.

Это удобно и выгодно. Так, в Швейцарии 5% граждан имеют жилье в собственности. В Голландии, Исландии, Швеции и Дании – лишь десятая часть.

Перед правительством стоит задача создать необходимые условия в ближайшие пять лет.

Это первом совместное заседание парламентариев 6-го созыва. Первая встреча правительства с депутатами и сенаторами в новом составе. Избиратели передали более 70 вопросов для министров. На вопрос, как построить квартиру, есть ответ – резерв для снижения затрат на строительство. С господдержкой квадратный метр может стоить 280 долларов.

Вадим Тачкин, директор инвестиционной компании в сфере жилой недвижимости:

Модернизируя производство, снижая его энергоемкость, сокращая количество людей, которые участвуют в процессе, применяя вот эти более оптимальные решения, удешевляя их, – это тоже факторы, которые могут способствовать снижению себестоимости.

Застройщик при формировании цены должен учитывать покупательскую способность. Сегодня в Минске более 5 тысяч квартир в продаже. Цифра некритичная для мегаполиса, но заставляет задуматься, ведь пустующие квадратные метры – это убыток у целой индустрии: мебельщиков, производителей отделочных материалов и всех, кто связан с ремонтом.

Кстати, о ремонтах. Капитальных. 40 лет исправно отчисляем деньги, соседние дома отремонтировали, а мы по-прежнему ждем. Еще один вопрос от избирателей депутат направляет по адресу. Вне зависимости от формы собственности все подлежащие дома по установленной местными властями очереди будут отремонтированы.

Дому почти 50 лет. Владимир Иванович живет здесь с момента постройки. Капитальный ремонт ждали долго, но весной, наконец, дождались.

Владимир Прищепов, житель Бреста:

Здесь проведена полная модернизация дома, сделана крыша толщиной 58 см. С

утеплением, двойным. Для пенсионеров сделали поручни. А в 2017 году будет еще и реконструкция двора. Короче мы всем благодарны, что помогли нам в беде. Мы очень довольны.

В ближайшие годы планируют уровнять количество капремонтов с новым строительством.

Вы помните, вопросов было более 70: от строительных к обслуживанию. Система ЖКХ.

Пить воду решаются немногие жители поселка Пионер в Гомельской области – ходят в колодец. Большинство из местных жителей – пенсионеры, и путешествие длиной в два километра в одну сторону дается нелегко. Случалось даже топить снег на пищевые нужды.

Нина Бородина, пенсионер:

Вода у нас очень некачественная, плохая, ржавая. И очень жесткая. Осадок.

На программы «Чистая вода» идут прямые иностранные инвестиции. В прошлую пятилетку – около 300 миллионов долларов. В ближайшие время – еще 350. Планируется за эти деньги и ближайшие годы очистить воду в кранах всей страны. Минск к 2020 году полностью перейдет на подземное водоснабжение.

Вопросов о ЖКХ было много. Справки для получения жилищных субсидий сделают бесплатными. Снижение затрат позволит белорусам к концу года оплачивать чуть более половины стоимости ЖКХ.

В общем, тема настолько резонансная, что председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил провести парламентские слушания.

И еще одна резонансная новость, прозвучавшая в Овальном зале. В будущем году пересмотрят цены на билеты и наш авиаперевозчик. А это значит, что уже следующий отпуск на морском побережье может обойтись дешевле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.