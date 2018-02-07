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В Беларуси откроют избирательные участки по выборам Президента России: где голосовать

07 февраля 2018 14:51
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Новости Беларуси. В Беларуси откроют 9 избирательных участков по выборам Президента России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси откроют избирательные участки по выборам Президента России: где голосовать-1

Помимо столицы проголосовать можно будет во всех областных городах. Также участки планирует создать в Бобруйске, Ганцевичах и Островце – на месте строительства Белорусской АЭС. Как отметил посол России в Беларуси Александр Суриков, организуют и досрочное голосование. Выездные группы будут посещать граждан, которые живут в других регионах.

В Беларуси откроют избирательные участки по выборам Президента России: где голосовать-4

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
От этих выборов зависит судьба дальнейшего развития и Российской Федерации, и, безусловно, Союзного государства, ЕАЭС. Явка будет выше, чем на выборах в Государственную думу в начале 2017. Я думаю выше, чем на выборах президента в 2012 году.

Напомним, выборы Президента Российской Федерации состоятся 18 марта.

# Президентские выборы # Фотофакт # Александр Суриков

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