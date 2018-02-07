В Беларуси откроют избирательные участки по выборам Президента России: где голосовать

Новости Беларуси. В Беларуси откроют 9 избирательных участков по выборам Президента России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо столицы проголосовать можно будет во всех областных городах. Также участки планирует создать в Бобруйске, Ганцевичах и Островце – на месте строительства Белорусской АЭС. Как отметил посол России в Беларуси Александр Суриков, организуют и досрочное голосование. Выездные группы будут посещать граждан, которые живут в других регионах.