Андрей Кобяков: «Мы ценим заинтересованную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси и ЕС»

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия должны провести лучший Чемпионат мира по хоккею в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 7 февраля заявил премьер-министр Беларуси на встрече со своим латвийским коллегой. Две страны активно готовятся к соревнованиям. Игры пройдут в Минске и Риге. Проведение такого турнира активизирует и туристические потоки между странами.

Этот визит премьер-министра Латвии в нашу страну стал первым за последние 9 лет. Политический диалог в основе экономического взаимодействия. Уже в 2017 году после спада оживилась совместная торговля.

А в будущем латвийских бизнесменов могут заинтересовать возможности Парка высоких технологий и белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». И здесь уже Латвия готова оптимизировать транзит белорусских товаров и нефтепродуктов через свои порты.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы договорились о всесторонней поддержке совместного белорусско-латвийского проекта, ориентированного как на рынки Европейского и Евразийского союза, так и на реализацию китайской инициативы «Новый Шелковый путь». Мы ценим заинтересованную сбалансированную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси с Европейским союзом, а также отмечаем взвешенный и прагматичный подход в отношении реализации проекта ­– строительства атомной электростанции.

Марис Кучинскис, премьер-министр Латвийской Республики:

Многие латвийские предприятия интересуют белорусские компании. В то же время мы открыты для белорусских инвестиций в Латвию. Особенно следует отметить соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты. Необходимо уделить особое внимание, чтобы на Островецкой АЭС были соблюдены все соответствующие международные требования безопасности.