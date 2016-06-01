Новости Беларуси. Силовые ведомства государств-участников СНГ проводят спецоперацию на Лукомльской ГРЭС.

Патрулированием с воздуха, стрельбой и захватом противника спецслужбы отрабатывают финальный этап совместного антитеррористического учения. По его легенде, на одном из экстремистских сайтов был опубликован призыв международных террористов к организации кибератаки стратегически важного объекта – гидроэлектростанции. На призыв террористов откликнулись их единомышленники из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Вместе с этим экстремисты вербуют работников Лукомльской ГРЭС и планируют масштабный теракт на случай, если компьютерная атака провалится. Участникам операции предстоит отработать совместные действия по освобождению заложников и обеспечению стабильной работы гидроэлектростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Кибертерроризм как никакая другая форма терроризма носит трансграничный характер. Тот или иной жизненно важный объект может быть подвергнут атаке с любой точки планеты. Это существенно затрудняет работу по выявлению и предупреждению готовящегося преступления и требует от специальных служб новых совместных, именно совместных подходов, к пресечению этого вида террористической деятельности.