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На 5-ом Всебелорусском народном собрании обсудят воспитание молодого поколения и развитие системы образования

01 июня 2016 14:16
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Новости Беларуси. Темы интересные каждому. Делегаты 5-го Всебелорусского народного собрания готовятся к серьезному разговору о социально-экономическом развитии страны. Один из приоритетов государственной политики – образование.

Воспитание молодого поколения, развитие системы образования, вероятно, также будут на повестке дня всенародного форума в столице 22-23 июня.

Вилейщину на нем представят 12 человек. Среди них и Наталья Жыбуль, директор гимназии №1 «Логос». Педагог и руководитель с многолетним стажем. Ее учебное заведение - одно из самых успешных в столичном регионе. Поэтому тема развития образования для нее будет одной из основных на народном вече, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Всебелорусское народное собрание

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