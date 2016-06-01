На 5-ом Всебелорусском народном собрании обсудят воспитание молодого поколения и развитие системы образования

Новости Беларуси. Темы интересные каждому. Делегаты 5-го Всебелорусского народного собрания готовятся к серьезному разговору о социально-экономическом развитии страны. Один из приоритетов государственной политики – образование.

Воспитание молодого поколения, развитие системы образования, вероятно, также будут на повестке дня всенародного форума в столице 22-23 июня.

Вилейщину на нем представят 12 человек. Среди них и Наталья Жыбуль, директор гимназии №1 «Логос». Педагог и руководитель с многолетним стажем. Ее учебное заведение - одно из самых успешных в столичном регионе. Поэтому тема развития образования для нее будет одной из основных на народном вече, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.