«Иногда хочется, чтобы вообще ничего не прогнозировали»: Александр Лукашенко раскритиковал работу метеорологов

Новости Беларуси. С 14 сентября дня в Беларуси новый министр природных ресурсов – Андрей Худык. Ведомству предстоит огромный и важный массив работы, от поиска полезных ископаемых до совершенствования работы метеорологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Я хочу, чтобы вы понимали: природных ресурсов. Бывшему министру была поставлена серьезнейшая задача по природным ресурсам. Что мы знаем о нашей стране? То, что на поверхности, мы видим, а вот что там, под землей – не все. Поэтому ваша задача – разобраться, что там, под землей. И прежде всего то, что нам крайне необходимо сегодня. Понимаете, о чем идет речь.

Второй вопрос – это природа, дар Божий.

Мы его должны сохранить и еще в лучшем состоянии передать своим детям и внукам. Вот ваши задачи, которые нужно реализовывать и ряд других.

У вас есть такое подразделение, департамент оно, по-моему, называется, по гидрометеорологии. Прогнозы выдают там, и так далее. Их прогнозы порой не то что читать, иногда, прочитав, хочется, чтобы вы там вообще ничего не прогнозировали. Там больше 1000 человек! Займитесь этой структурой. И научитесь работать у структуры, которая совсем небольшая в нашей армии есть. ПВОшники они там или ВВС ПВО. Совсем небольшая структура, на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались. И когда я читаю вашу информацию (а я каждый день ее получаю), у меня желание просто разогнать эту организацию.

Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, учитесь у них работать.

Поэтому займитесь серьезно, как вы это умеете делать – по-крестьянски, по-народному – займитесь наведением порядка и дайте результат по ресурсам и защите нашей природы.

Конечно, предсказать погоду со стопроцентной вероятностью невозможно. Однако к цифре в 95 % точности будут стремиться. Это новая сверхзадача.