Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей Червенского, Стародорожского и Борисовского райисполкомов

Новости Беларуси. Каждый человек должен иметь возможность работать и зарабатывать. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, согласовывая новых руководителей местной вертикали власти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три из них возглавили райисполкомы Минской области: Червенский – Виталий Козлов, Стародорожский – Николай Карпович и Борисовский – Геннадий Денгалев.

От новых руководителей белорусский лидер ожидает эффективной реализации декрета № 3: людей, которые в ранге «безработных», надо поощрить, кого необходимо – переучить и занять. Президент также напомнил и о задаче увеличения средней зарплаты до 1000 рублей.