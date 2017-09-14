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Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей Червенского, Стародорожского и Борисовского райисполкомов

14 сентября 2017 15:15
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Новости Беларуси. Каждый человек должен иметь возможность работать и зарабатывать. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, согласовывая новых руководителей местной вертикали власти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три из них возглавили райисполкомы Минской области: Червенский – Виталий Козлов, Стародорожский – Николай Карпович и Борисовский – Геннадий Денгалев.

От новых руководителей белорусский лидер ожидает эффективной реализации декрета № 3: людей, которые в ранге «безработных», надо поощрить, кого необходимо – переучить и занять. Президент также напомнил и о задаче увеличения средней зарплаты до 1000 рублей.

Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей Червенского, Стародорожского и Борисовского райисполкомов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 наших миллионов сказать: «Ребята, мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить. Ну а дальше уже запрягайтесь и работайте сами, напрягайтесь».

Мы, конечно, не будем в стороне, будем помогать, поддерживать будем. Но это важнейший вопрос.

Новые руководители уже отправляются на место работы: в райисполкомах Минщины пройдут процедуры их представления с участием губернатора.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси

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