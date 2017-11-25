«Имидж Беларуси в течение последних лет изменился к лучшему»: в Брюсселе прошел саммит «Восточного партнерства»

Каждый вечер в рождественское время он погружает Брюссель в световую сказку. Бесчисленное количество цветовых комбинаций на фасадах центральной площади – плод 10-летних трудов Керта и его команды и магнит для туристов.

Керт Вермойлен, главный дизайнер:

Это самая красивая площадь в стиле барокко в Европе, мы хотели и добились, чтобы она освещалась на 360 градусов. Бюджета я не знаю. Тем не менее мы снизили потребление энергии на 17% за счет светодиодов.

Как бы то ни было, собственная атомная энергетика, развитая в этой небольшой стране, дает возможность не считать киловатты. Ведь автобаны с фонарями, что не гаснут круглые сутки, уже давно визитная карточка Бельгии. В Брюсселе, который не миновали теракты, где отдельные районы славятся криминальной обстановкой, не скупиться приходится и на меры безопасности. Яна Шипко, политический обозреватель:

Пока за моей спиной горит огнями та самая центральная площадь, далеко ходить не нужно, чтобы увидеть обратную сторону Брюсселя.

Наводнившие Брюссель мигранты вечером превращают одну из главных торговых улиц в спальный район. Буквально. И в жару, и в холод они спят на улице. И, конечно, сами граждане благополучной Бельгии, пытаясь быть лояльными, с трудом скрывают раздражение.

Местные жители:

На самом деле здесь не так безопасно как кажется, даже несмотря на количество полиции. Одна из моих друзей пострадала от агрессии на улице около 10 часов вечера на днях, она кричала и убежала, но это было прямо в центре. Культурные и религиозные ценности иногда делают мигрантов агрессивными…

Вы повсюду видите камеры наблюдения, много полиции в городе, которая следит за порядком. Большая разница между экономическими беженцами и жертвами войны, которым мы должны помочь, но мы не можем принять всех (я работал в Африке в 60-х, и еще тогда все в Конго мечтали о переезде в Европу).

Порядка 130 тысяч беженцев приехали в Бельгию только за этот год. И если к таким наплывам здесь уже привыкли, то сейчас самая обсуждаемая персона в поисках пристанища в Бельгии – экс-глава каталонского правительства Пучдемон.

Местный житель:

Мы сами говорим на трех языках, у нас 3 региона но мы должны держаться вместе в непростых современных условиях, и я не понимаю этого ограниченного мнения. О чувстве единства, но уже с соседями на Востоке говорили и на саммите «Восточного партнерства». В день саммита Евроквартал опустел, его окружила не только многочисленная полиция, но и колючая проволока.

Атмосферу на самом саммите назвали самой дружественной и открытой в истории. В итоговой декларации нет сенсаций, равно как и острых углов. Ее приняли единогласно. Пока лидеры государств, прибывая на саммит, делали выбор, подходить ли к прессе, только Порошенко случайно свернул не туда. Несмотря на этот конфуз, Украина убеждена, что с ЕС ей по пути, однако на саммите не дождалась европрорывных договоренностей. Болезненная украинская тема по-прежнему в фокусе. Политики не обошли и роль Минска в переговорном процессе, Беларусь упоминалась часто и не только в этом контексте. Одной из первых среди европейских лидеров на красную дорожку ступила Тереза Мэй. И словно опасаясь вопросов о разводе с Евросоюзом, выбрала тактику: лучшая защита – нападение.

Тереза Мэй, премьер-министр Соединенного Королевства:

Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту восточного региона и пытается уничтожить нашу коллективную силу. Впрочем, антироссийские призывы Мэй остались без поддержки. Участники пытались не замечать тень Москвы и договорились не конфронтировать с третьими странами. А вот внутренние проблемы Евросоюза не давали покоя в кулуарах. Если не «Брексит», то проблемы с коалицией в Германии. Сама фрау Меркель, за круглым столом оказавшись рядом с белорусским флагом, позже заявила, что настроена на продолжение диалога. Кстати, глава МИД Беларуси отлично владеет немецким. Но о чем говорили политики, осталось за закрытыми дверями.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:

Мы очень рады, что отменили санкции против Беларуси. Для всех этих стран важны отношения с Россией, я рада, что мы сегодня обсуждаем, чтобы больше узнать о внутренней ситуации в этих странах, и я, надеюсь, что это будет успешный саммит.

Яна Шипко:

Здание Европы в евроквартале Брюсселя – рекордсмен по количеству саммитов. До 12 в год! Но саммит «Восточного партнерства» здесь проходит впервые. И об интересе к этому событию говорит аншлаг в международном пресс-центре. Здесь собрались журналисты со всего евразийского континента. Беларусь здесь очевидно ждали, и наша страна стала одним из главных ньюсмейкеров.

Джованни Пиньи, журналист (Италия):

Имидж Беларуси в течение последних лет изменился к лучшему, потому что в Беларуси проходили минские переговоры по решению украинского конфликта.

Чарльз Мюррэй, телеоператор (Великобритания):

Столько людей, говорящих на разных языках, но объединенных одним проектом. Даже жаль, что я британец, и скоро мы покинем ЕС. Это мое личное мнение. Очень важно лучше знать друг друга, говорить друг с другом, это единственная возможность сотрудничать. К сожалению, многие британцы не найдут Беларусь на карте, о вас должны больше знать, потому что это такое прекрасное место.

Сергей Степанов, журналист (Эстония):

Буквально за месяц до этого саммита пошли определенные контакты, Мы находимся в состоянии санкционных трений с Россией, и, по сути, Беларусь рассматривается как коридор. «Восточное партнерство» задумывалось как интеграционная инициатива для ЕС и шести стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Сегодня только на территории Беларуси из всех стран не тлеют конфликты. Бельгийскому депутату из Льежа белорусские ландшафты напомнили родной край. В Беларусь бельгийские парламентарии приезжали изучить ситуацию изнутри.

Йолен Ван Камп, депутат федерального парламента Бельгии:

Это дает хорошее представление, о том, чем живет ваша страна, и у вас очень красиво, много пространства… Несмотря на различия, не должно быть препятствий для диалога между нами. Хорошие контакты пойдут на пользу обеим странам. И мы пытаемся интегрировать европейские стандарты в экономические отношения. На меня произвело впечатление свободное пространство в Беларуси, в Бельгии маленькие, но густонаселенные городки и не слишком много зелени, я как раз к ней привыкла, поэтому я чувствовала у вас себя как дома. Какие дивиденды «Восточного партнерства» ощутят жители Беларуси? От упрощения визового режима, создания совместных производств до отмены роуминга. Проекты в рамках «Восточного партнерства» многогранны. В Брюсселе подписали и соглашение о трансъевропейских транспортных коридорах.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Наше предложение выдвинут свое время главой государства на сессии ПА ОБСЕ о необходимости развития более тесного политического диалога, направленного на укрепление мер доверия в регионе, так называемый процесс Хельсинки-2. Мы понимаем, что сегодня в силу столкновения интересов между Востоком и Западом многие сегодня настороженно относятся к этому предложению, но иного пути не существует. Евросоюз – наш второй торговый партнер. Улучшение политического климата тут же сказывается и на инвестиционном. Корни бельгийца с русским именем Аркадия – в бывшей Витебской губернии. Теперь на земли белорусские он пытается привлечь бельгийские инвестиции. Местным бизнесменам не хватает только информации о нашей стране. Но устав от санкционной войны с Россией, они все больше устремляют взгляд на Беларусь.

Аркадий Арианофф, председатель правления Бельгийско-люксембургской торговой палаты:

Беларусь открывает вход на 180-миллионый рынок ЕАЭС. Беларусь – очень приятная страна, чистая, порядочная. Около 15-16 бельгийских фирм уже инвестировали в Беларусь и мы надеемся это продлить. Самый известный символ Брюсселя. Писающий мальчик. Оказывается, большой модник. Его гардеробу позавидуешь. Более тысячи костюмов. Самый первый в XVII веке прислал король Франции. С тех пор одеть скульптуру – за честь для любой страны.