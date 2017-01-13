Каждую минуту чувствовать ответственность за судьбу нашей страны: Президент вручил награды на приеме по случаю старого Нового года

Новости Беларуси. Будущее страны зависит от отдачи каждого белоруса на своем рабочем месте. Это сказал Александр Лукашенко 13 января на официальном приеме от имени Президента по случаю старого Нового года. Глава государства отметил, что 2016 год не был простым, не все удалось осуществить.

Однако кому как не белорусам знать, что трудности закаляют.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы много говорим в последнее время о суверенитете и независимости, даже какой-то подтекст в этом видят. Поскольку здесь элита нашего общества: пусть не все, но две с половиной сотни самых лучших людей – госслужащих, спортсменов, журналистов, артистов, позволю себе сказать, что я тоже часто говорю о суверенитете, независимости не потому, что нам кто-то угрожает. Нет.

Я просто хочу, чтобы наши люди привыкли к этому. Чтобы они об этом не завивали: что впервые за много-много сотен лет судьба подарила нам возможность создать первое белорусское государство, независимое и суверенное. Это мы с вами сделали его. Каким будет завтра нашей страны, зависит только от того, с какой отдачей мы будем работать и сработаем сегодня.

На боевом посту или дежурстве, в больничной палате или телевизионной студии, на сцене или спортивной арене каждый из нас каждую минуту должен чувствовать ответственность за судьбу нашей страны. В этом и есть наша сила, и в этом – наше будущее.

В торжественной обстановке глава государства по традиции вручил награды.

Всего их удостоились 10 человек.

Среди награжденных – журналисты, медики, спортсмены и деятели искусства. Так, медаль «За трудовые заслуги» получила начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан. Почетное звание «Заслуженный мастер спорта» присвоено спортсмену-инструктору национальной команды по легкой атлетике Ольге Мазуренок.