Прямой эфир

Каждую минуту чувствовать ответственность за судьбу нашей страны: Президент вручил награды на приеме по случаю старого Нового года

13 января 2017 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Будущее страны зависит от отдачи каждого белоруса на своем рабочем месте. Это сказал Александр Лукашенко 13 января на официальном приеме от имени Президента по случаю старого Нового года. Глава государства отметил, что 2016 год не был простым, не все удалось осуществить.

Однако кому как не белорусам знать, что трудности закаляют.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы много говорим в последнее время о суверенитете и независимости, даже какой-то подтекст в этом видят. Поскольку здесь элита нашего общества: пусть не все, но две с половиной сотни самых лучших людей – госслужащих, спортсменов, журналистов, артистов, позволю себе сказать, что я тоже часто говорю о суверенитете, независимости не потому, что нам кто-то угрожает. Нет.

Я просто хочу, чтобы наши люди привыкли к этому. Чтобы они об этом не завивали: что впервые за много-много сотен лет судьба подарила нам возможность создать первое белорусское государство, независимое и суверенное. Это мы с вами сделали его. Каким будет завтра нашей страны, зависит только от того, с какой отдачей мы будем работать и сработаем сегодня.

На боевом посту или дежурстве, в больничной палате или телевизионной студии, на сцене или спортивной арене каждый из нас каждую минуту должен чувствовать ответственность за судьбу нашей страны. В этом и есть наша сила, и в этом – наше будущее.

В торжественной обстановке глава государства по традиции вручил награды.

Всего их удостоились 10 человек.

Среди награжденных – журналисты, медики, спортсмены и деятели искусства. Так, медаль «За трудовые заслуги» получила начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан. Почетное звание «Заслуженный мастер спорта» присвоено спортсмену-инструктору национальной команды по легкой атлетике Ольге Мазуренок.

Каждую минуту чувствовать ответственность за судьбу нашей страны: Президент вручил награды на приеме по случаю старого Нового года-1

Медалью Франциска Скорины награждена балерина Надежда Филиппова.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
У нас нет понятия «выходные и праздники», нет понятия «нерабочее время». Но самое главное, наверное, это не та команда центрального аппарата, а тот каждый медицинский и фармацевтический работник, представитель медицинской науки, который каждый день свои трудом спасает чьи-то жизни и улучшает чье-то здоровье.

Ольга Мазуренок, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:
Хочу выразить огромную благодарность за то, что так высоко оценили мой труд. Хочу сказать всем спасибо: всей Федерации белорусской легкой атлетики, мои тренерам. Благодаря этим людям я стою здесь такая счастливая.

В почетном списке – и наш коллега, Игорь Позняк, руководитель дирекции информационного вещания СТВ, автор и ведущий итоговой программы «Неделя».

А еще опытный журналист, побывавший не в одном десятке стран. Коллеги называют его истинным мастером интервью, а телезрители неизменно любят за нестандартную подачу материала. Он так же удостоен медали Франциска Скорины.

Каждую минуту чувствовать ответственность за судьбу нашей страны: Президент вручил награды на приеме по случаю старого Нового года-4

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Цепь настолько сильна, насколько сильные ее звенья. Я думаю, что вот эта вот награда нашего телеканала, наша коллективная награда, должна вдохновить каждое звено этой большой цепи под названием «телеканал СТВ» на создание новых проектов. Не только новостей – наступивший год диктует нам новые информационные поводы.

Официальный прием от имени Президента на старый Новый год уже стал многолетней традицией, когда отмечаются успехи лучших белорусов в самых разных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Премии правительства Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт # Елена Богдан # Игорь Позняк # Ольга Мазурёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Египет и Судан
13 января 2017 10:47

Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Египет и Судан

Доклад о деятельности СК Александру Лукашенко: по итогам 2016 преступность снизилась на 4,5%.
12 января 2017 17:31

Доклад о деятельности СК Александру Лукашенко: по итогам 2016 преступность снизилась на 4,5%.

Развитие договорно-правовой базы СНГ 12 января обсуждали в Минске
12 января 2017 13:27

Развитие договорно-правовой базы СНГ 12 января обсуждали в Минске