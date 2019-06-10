Игорь Шуневич: «Пришло время сменить род деятельности»

Новости Беларуси. 10 июня Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, после доклада Игорь Шуневич попросил об отставке.

Игорь Шуневич:

Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано, и в какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений.

Я думаю, что, во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, на самом деле, уже думая о своей эффективности, я считаю, что пришло время сменить род деятельности. Все-таки достаточно долго я уже нахожусь в должности министра. Может, глаз запылился, может быть мне действительно нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация. Я ее изложил главе государства, глава государства с этим согласился.

Игорь Шуневич возглавлял ведомство с 2012 года. Экс-министр выразил готовность продолжить службу на благо страны в другом качестве.

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