Игорь Додон – Александру Лукашенко: «Уровень, на который поднялась промышленность Беларуси, для Молдовы – мечта на данном этапе»

Два миллиона этнических белорусов разбросаны по миру – это официальная статистика. Но если брать во внимание неучтенных потомков, думаю, в несколько раз больше наберется – даже в семье американского президента Дональда Трампа белорусские корни вдруг обнаружились.

В Беларуси тоже много диаспор и всевозможных землячеств. Со своей молдавской диаспорой увиделся в Минске прибывший из Кишинева Игорь Додон. Президент Молдовы приезжал в Беларусь с рабочим визитом, посетил ряд предприятий, конечно же, была встреча с Александром Лукашенко. Сперва официальная, потом обоих президентов могли лицезреть в амфитеатре «Славянского базара» в Витебске. Все подробности у Екатерины Жиляниной.

С предыдущей встречи Александра Лукашенко и Игоря Додона прошло аккурат три месяца – она состоялась в середине апреля в Бишкеке. И вот два президента вновь жмут друг другу руки.

Витебск. Белорусский лидер приветствует коллегу из Молдовы. Особенность этой встречи: перед тем, как сесть за стол переговоров, Игорь Додон провел в Беларуси два дня. Два дня насыщенной программы: знакомство с возможностями и достижениями Беларуси, культурой и традициями народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы посмотрели сами Беларусь, вы ее, можно сказать, пощупали, в промышленности, в сельском хозяйстве. Вы побывали на культурных объектах. Вы увидели, как мы относимся к памяти. Мы не просто пиаримся или рассказываем, какие мы несчастные и как тяжело нам в войне было. Мы храним эту память. Такая прелюдия к нашей встрече – это очень ценно. Я с вами уже могу разговаривать как с человеком, который познал Беларусь. Еще раз подчеркиваю: если что-то мы можем для Молдовы сделать (мы это делали всегда), мы готовы для вас в любой момент сделать все, что вы захотите, если это в наших силах. Вот все, что вы видели, начиная от промышленных тракторов, БелАЗов, МАЗов, сельхозпредприятий.

Программа посещения – от промышленности до сельского хозяйства. МТЗ, МАЗ, «Белкоммунмаш», агрокомбинат «Дзержинский». Молдавская диаспора в Беларуси, деловые круги и государственные деятели. Игорь Додон сразу подмечает: белорусский путь может стать примером для его страны. Есть и идеи для совместной реализации. Есть что обсудить и над чем поработать.

Игорь Додон, президент Республики Молдова:

Очень правильно, что мы сделали программу именно так. Сначала побывали на предприятиях. Помните, мы в Бишкеке обсуждали это. Я тогда чисто с точки зрения теории, потому что не был на белорусских предприятиях, говорил, что очень рад, что вы смогли все это сохранить и поднять на новый уровень. Я это все смог увидеть наяву. Нам есть чему поучиться. Я видел предприятия и в Европейском союзе, безусловно, вы видели. Но тот уровень, на который поднялась вся промышленность Беларуси, конечно, для нас – только мечта на данном этапе. Мы намерены запустить некоторые совместные проекты.

Вечером, после переговоров, два президента направились на открытие «Славянского базара». Для Александра Лукашенко это давняя традиция. Так что его появления на сцене ждали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья! Нас вновь собрал замечательный праздник искусства и дружбы «Славянский базар». Он – ровесник нашей суверенной и независимой Беларуси. За эти годы стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточной страны. Пусть же этот праздник всегда остается эталоном подлинной культуры, живительным источником радости и вдохновения. Я желаю всем вам счастья и благополучия. Я хочу, чтобы никогда, ни в какие времена не огорчали вас ваши родные, близкие и ваши дети. XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар» объявляю открытым.

Гость из Молдовы тоже поднялся на сцену поприветствовать белорусов и гостей «Славянского базара».

Игорь Додон:

Добрый вечер, Витебск! Привет, Беларусь! Приветствую, братья. Для меня большая честь впервые за 26 лет проведения этого конкурса приветствовать вас от имени руководства страны, от имени молдавского народа. Нас связывает очень многое. У нас общая победа в Великой Отечественной войне, мы всегда дружили и, уверен, у нас всегда будут дружеские отношения. Я хочу пожелать всем участникам успехов, удачи. А мы будем болеть за каждого из любой страны. Еще раз с богом. Спасибо!

Кстати, приветствие гостям фестиваля направил и президент России Владимир Путин, а в зале присутствовали дипломаты – представители многих других государств. Ведь объединять народы, укреплять между государствами связи и способствовать миру на славянской земле – одна из главных задач фестиваля.