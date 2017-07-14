Александр Лукашенко: Беларусь рассчитывает на активное и плодотворное сотрудничество с Францией

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на активное и плодотворное сотрудничество с Францией. Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника французской республики – Дня взятия Бастилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Францию связывает четверть века дипломатических отношений. Страны активно сотрудничают в сфере туризма, промышленности, культуры. Красноречивее всего о взаимном интересе говорят цифры – за первое полугодие экспорт отечественных товаров во Францию вырос на 146. Кроме того, мы стали чаще ездить друг к другу в гости.