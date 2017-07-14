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Александр Лукашенко: Беларусь рассчитывает на активное и плодотворное сотрудничество с Францией

14 июля 2017 13:34
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на активное и плодотворное сотрудничество с Францией. Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника французской республики – Дня взятия Бастилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Францию связывает четверть века дипломатических отношений. Страны активно сотрудничают в сфере туризма, промышленности, культуры. Красноречивее всего о взаимном интересе говорят цифры – за первое полугодие экспорт отечественных товаров во Францию вырос на 146. Кроме того, мы стали чаще ездить друг к другу в гости.

Александр Лукашенко: Беларусь рассчитывает на активное и плодотворное сотрудничество с Францией-1

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол Испании и Португалии по совместительству:
Рэалізаваліся кантакты гарадоў-пабрацімаў. Так, апошнім часам адбылася буйная акцыя па прэзентацыі Мінска ў Ліоне. Па выніках прэзентацыі сумеснага межрэгіанальнага форума, які адбыўся ў мінулым годзе ў Мінску. Гэта таксама вельмі важна, бо ў рэгіёнах разумеюць важнасць прагматычных адносін, бо там людзі, прабачце, жывуць бліжэй да зямлі, яны больш разумеюць патрэбу, што варта рабіць, у якія накірункі варта інвеставаць.

# Павел Латушко # Беларусь-Франция

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