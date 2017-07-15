В годовщину попытки переворота Турция поблагодарила Беларусь за поддержку

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь:

Террористическая атака, случившаяся год назад, покушалась на единство страны и на ее суверенитет. Турецкий народ, объединившись, отстаивал свою свободу и свое единство. Беларусь была одной из первых, кто выразил свою поддержку и осудил попытку переворота.

Мы благодарны белорусскому народу и белорусскому правительству.

Напоминаем: попытка государственного переворота в Турции произошла ровно год назад. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны, Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек, тысячи были ранены (подробнее здесь). Год спустя последствия мятежа по-прежнему остро ощущаются в Турции. Для всей страны это болезненная глава в истории республики.