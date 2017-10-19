Херардо Суарес Альварес: «Мы заинтересованы в более активном участии Беларуси в развитии Кубы на ближайшие годы»

Отношения Кубы и Беларуси имеют под собой прочный экономический и политический фундамент. Как отметил Александр Лукашенко, он рассчитывает посетить эту страну в ближайшее время.

19 октября Президент принял во Дворце Независимости посла Кубы. Одним из перспективных направлений для кооперации на встрече называли фармацевтику. Есть неиспользованный потенциал также в промышленности, сельском хозяйстве, науке, технологиях и образовании.

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в создании совместных производств на территории Кубы и рассчитывает на содействие этой страны в развитии отношений с другими государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: У нас установились неплохие (и в сфере экономики) отношения, в политике у нас вообще нет никаких проблем. У нас единые взгляды на мировую повестку дня. У нас практически нет расхождений по вопросам, которые входят в эту повестку дня.

Я хотел бы вас просить, чтобы Куба, как она нас поддерживает, так и поддерживала в плане установления более тесных отношений с дружественными вам и, естественно, нам странами Карибского бассейна и странами Латинской Америки. Нам бы очень хотелось иметь с ними очень хорошие отношения, конечно, основанные на экономических вопросах, торгово-экономических вопросах. Я думаю, нам есть, что предложить этим странам. Так же, как и мы это сделали в отношении дружественной нам Кубы.

И просил бы вас очень передать моему другу Раулю самые теплые пожелания. Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем – я должен побывать у него на могиле. И актуализировать тему наших отношений. Ну а вы должны всегда знать: если Беларусь что-то может сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать.

Двусторонний товарооборот в январе-августе нынешнего года составил почти 50 с половиной миллионов долларов. В топе экспортных позиций Беларуси грузовые автомобили, тракторы, тягачи, шины, калийные удобрения. Для сопровождения контрактов стрАны ранее согласовали кредитную линию, в настоящее время она практически в полном объеме реализована и проходит согласование следующий этап финансирования.

Херардо Суарес Альварес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь:

За последние годы товарооборот между странами удвоился. Но при этом потенциал еще есть. Для его реализации стороны проработали правовую и контрактную базы. Мы заинтересованы в укреплении и более активном участии Беларуси в планах социально-экономического развития Кубы на ближайшие годы.

Я пока не знаю, как в дальнейшем сложится моя профессиональная жизнь, но уверен: где бы я ни работал, всегда буду продвигать тесные отношения дружбы и сотрудничества, которые существуют между нашими странами. В первую очередь, я увожу с собой любовь и теплоту ваших людей. С собой я возьму картины с красивыми пейзажами Беларуси, традиционную одежду изо льна.

Стоит отметить, что несколько лет назад страны подписали соглашение о взаимных поставках. Беларусь получает из Кубы фармацевтическую продукцию, а взамен поставляет технику и запчасти к ней.