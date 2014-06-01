Хелен Кларк: Дарья Домрачева – посол доброй воли ПРООН – стала в один ряд с Марией Шараповой и Карлом принцем Норвегии

Новости Беларуси. За четыре дня в Беларуси заместитель генерального секретаря ООН Хелен Кларк провела целый ряд встреч. Съездила в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, побывала в центре помощи людям, страдающим от наркотической зависимости.

У Хелен Кларк была возможность оценить белорусский опыт в противодействии этим явлениям. График поездки был очень плотным.

На одной из точек этого маршрута программа «Неделя» пообщалась с заместителем генерального секретаря ООН, чтобы узнать, какие же впечатления увезет из нашей страны самая влиятельная женщина Организации Объединенных Наций.

Евгений Горин:

Беларусь серьезно пострадала от чернобыльской аварии. Как вы оцениваете те действия, которые мы применяем по минимизации этих последствий и есть ли чему поучиться у Беларуси другим странам?

Хелен Кларк:

Я рассматриваю чернобыльскую катастрофу как одну из самых серьезных катастроф, с которыми сталкивалось человечество и местное сообщество. И первоначально меры, которые принимались, носили гуманитарный характер. То есть они были связаны с отселением, с решением проблем со здоровьем. Когда пришла ПРООН, то основной акцент был сделан на развитие, то есть на восстановление нормальной жизнедеятельности людей.

Вчера мы посещали Ветку. Меня очень впечатлило то, что я там увидела. Женщины, мужчины работают, восстанавливают жизни, они занимаются микрокредитованием, развивают малый бизнес. И женщины занимаются бизнесом, экономически активны. И можно извлечь очень важный урок в плане способности регионов к восстановлению после шока. Этот урок Беларусь должна донести до всего остального мира, потому что катастрофы происходят и будут происходить. Такие уроки очень важны.

Евгений Горин:

Дарья Домрачева стала послом доброй воли ПРООН. Скажите, какими качествами должен обладать человек, посол доброй воли? И в ряд с какими людьми Даша Домрачева стала?

Хелен Кларк:

Это такое новое явление. В Беларуси это первый посол доброй воли. Мы считаем, что она служит замечательным примером для людей, пропагандирует здоровый образ жизни, человеческое развитие. И среди других людей, в ряд с которыми стала Дарья Домрачева, можно назвать Марию Шарапову. Насколько я понимаю, ее родители родом из Беларуси. Она сделала многое для восстановления регионов, пострадавших от чернобыльской аварии. Есть ряд других очень интересных людей. Здесь и футболисты, здесь и Карл принц Норвегии, и целый ряд других выдающихся людей.

Евгений Горин:

Вы же впервые в Беларуси. У вас уже есть какие-то яркие впечатления от нашей страны? И, вообще, насколько Беларусь надежный партнер в плане сотрудничества с ПРООН?

Хелен Кларк:

Беларусь – очень хороший партнер ПРООН. И несколько раз Беларусь заседала в Совете исполнительных директоров, работает активно с целым рядом организаций, будет работать активно с ЮНИСЕФ, пойдет в Совет директоров, комиссию ООН по делам беженцев.

Но я бы хотела пару слов сказать относительно сотрудничества Республики Беларусь с ПРООН в рамках данной программы, то есть в рамках программы метадоновой заместительной терапии. Я хотела бы поблагодарить Министерство здравоохранения, министра, всех сотрудников данного центра за ту работу, которую они проделывают, поддерживая данную программу. Такие центры терапии играют очень важную роль. Такая терапия позволяет спасти жизни тех людей, которые испытывают большие сложности в финансовом плане. Кроме того это помогает спасти их семьи и их здоровье.

И опыт подобной работы в Республике Беларусь, опыт работы таких центров оказался очень и очень положительным. И мы надеемся, что этот опыт будет расширен. Мир должен узнать об опыте Республики Беларусь, потому что он очень важен.