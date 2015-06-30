Греция на грани технического дефолта: смогут ли Афины и Брюссель договориться?

Новости Греции. Денег нет – проблемы есть. У Греции остаются считанные часы, чтобы погасить долг Международному Валютному Фонду. Сумма вопроса – более полутора миллиардов евро. Эта задолженность спровоцировала целую череду экономических потрясений в стране. Вот уже второй день закрыты банки. Не обслуживаются кредитные карты, а наличные деньги и вовсе пропали. И пока что ситуация навряд ли пойдет на улучшение, ведь пятого июля, Греция будет голосовать на референдуме – поддержать программу Евросоюза или нет. От этого решения зависит совместное будущее Греции и ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не выплаченные кредиты, закрытые банки и технический дефолт на пороге. Новости из Греции все больше напоминают фронтовые сводки с экономической войны. И именно сегодня для Эллады настал день «х» – 30 июня, дата, которая может стать одной из ключевых в истории Евросоюза. Ведь если Греция не погасит долг перед МВФ в размере полутора миллиардов евро до двенадцати ночи, роман Афин и Брюсселя, длившийся более тридцати лет, может подойти к концу.

Валерий Полховский, политолог:

Самым неприятным изменением будет то, что Греция вынуждена будет покинуть Еврозону и перейти к собственной денежной единице, которая может очень быстро девальвироваться.

Впрочем, для Греции сложная экономическая ситуация за последние годы стала нормой. Новые и новые денежные вливания международных кредиторов не помогли, а лишь отсрочили падение греческого титана. И пока битва на политическом Олимпе ЕС продолжается, жители страны уже пожинают ее горькие плоды.

Элизабет Влачоу, жительница Афин:

Те, кто год за годом вели нашу страну к этому краху – настоящие преступники. Они взяли кредиты, а расплачиваемся за это мы. Греция за последние годы уже достаточно настрадалась.

После провала очередных переговоров на минувших выходных в Греции наступил локальный финансовый ад. Греки массово закрывали свои счета и снимали наличные. В местных банкоматах практически сразу закончилась валюта. А после этого власти ввели еще и квоту – не более шестидесяти евро на человека в сутки.

Вана Лазаркоу долгие годы работала в одном из афинских отелей. Откладывала часть зарплаты на счет, а теперь не имеет доступа к своим сбережениям.

Вана Лазаракоу, работник отеля:

Я работала с 18 лет и постоянно откладывала деньги, обходилась без отпусков, и все это, чтобы мои дети ни в чем не нуждались. А теперь я не могу даже снять со своего счета ту сумму, которая мне необходима для жизни.

Невольными зрителями греческой трагедии оказались и тысячи туристов. Официально на зарубежных гостей эти ограничения не действуют – снимай сколько хочешь, вот только банкоматы как были пустыми, так и остались. Наличные деньги в Греции сейчас на вес золота.

Трэйси Керр, турист (Великобритания):

Мы прибыли только вчера, и все наши деньги лежат на карточке. Несколько часов стояли в очереди, чтобы снять 200 евро – больше просто не получилось, банкомат пустой. А другой возможности воспользоваться карточкой сейчас нет.

Меры жесткой экономии, из-за которых Греция и ЕС оказались по разные стороны баррикад, также не дают покоя. Страна разделилась на два лагеря: сторонники «европейского пути» готовы к сокращению пенсий, льгот и, конечно же, серьезному повышению налогов. Но добрая часть населения и правительство Эллады во главе с Алексисом Ципрасом считает, что такой путь не для Греции.

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

Страна попросту не сможет встать с колен. Тысячи молодых людей покидают страну, растет безработица. Нам предлагают новые займы. И если население Греции на референдуме проголосует за политику жесткой экономии, мы отнесемся к этому с уважением, но и ответственность будет лежать на всей стране.

Референдум 5 июля, на котором решат – «да» или «нет» жесткой экономии, может поставить жирную точку в отношениях Греции и ЕС. Лидеры европейского союза уже давно не скрывают, что готовятся к выходу официальных Афин из этого объединения. Но стороны дали понять: договариваться будут до последнего.

Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии:

Я крайне разочарован финансовыми потрясениями в Греции. Закрытие банков на минувших выходных ударило по сознанию каждого европейца. Наш план не является таким зверским, как его преподносит правительство Греции. В нем нет серьезных сокращений пенсий и других социальных выплат. И мы должны понимать, что если Греция скажет «нет» нашей программе, то это будет равносильно экономическому самоубийству.

Но пока же перед греческим бунтарем стоит более насущный вопрос – погашение кредита от МВФ. Если деньги государство не переведет, завтра страна проснется в состоянии технического дефолта. С займами на сумму 320 миллиардов, то есть каждый житель Греции должен международной тройке кредиторов около тридцати тысяч евро.