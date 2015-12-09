Государственный визит президента Беларуси во Вьетнам: в Ханое проходят переговоры Александра Лукашенко и Чыонг Тан Шанга

Новости Вьетнама. Продолжается государственный визит президента Беларуси во Вьетнам. Рано утром Александр Лукашенко возложил венки к Монументу павшим Героям и Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое.

В эти минуты проходят переговоры Александра Лукашенко со своим вьетнамским коллегой Чыонг Тан Шангом. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан ряд документов, направленных на расширение двусторонних отношений.

Государственный визит белорусского президента во Вьетнам начался накануне. Александр Лукашенко прибыл в Ханой поздно вечером. А 9 декабря предстоит насыщенный переговорный день для всей белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко.

Сразу несколько раундов переговоров проведет белорусский президент с ключевыми фигурами в руководстве Вьетнама. Это будут встречи с президентом страны и премьер-министром, а также с генеральным секретарем Коммунистической партии. Она до сих пор играет важную роль в жизни страны.

Понятно, что это политические моменты, но за ними никто и не скрывает экономических интересов. Вьетнам – большой рынок, 90 млн человек и для Беларуси это выход в АСЕАН – Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. А это уже, на минуточку, полумиллиардный рынке в этом регионе.

Накануне эффективно поработали представители деловых кругов: подписанный портфель контрактов превысил 25 миллионов долларов.

Ключевые соглашения – в промышленности.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:

Вьетнам для Беларуси – важный торгово-экономический партнер. И то, что подписано большое количество контрактов, об этом свидетельствует. Особенно что касается поставок белорусских «МАЗов», «БелАЗов», тракторов, шин и, конечно же, удобрений. Но появились у нас новые интересные позиции: это и продажа алкогольной продукции, лекарств. Мы впервые выходим на этот рынок, за этот год на полмиллиона долларов. Я думаю, что мы должны и будем прирастать по белорусскому экспорту на вьетнамском рынке.

Договорились о поставках тракторов, грузовиков, самосвалов, удобрений. Решено наладить здесь производство белорусских автобусов. Ведь сегодня Вьетнам вкладывает и в инфраструктуру страны, и в сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на азиатский колорит, в Ханое чувствуешь себя вполне комфортно. Этому способствует и погода. Здесь для нас вообще бархатная погода – плюс 16. Правда, вьетнамцы сетуют на такую холодную зиму. В этом мы, конечно, не похожи.