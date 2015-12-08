Бизнес-форум во Вьетнаме открывает для Беларуси новые возможности для экономического роста

Новости Вьетнама. Президент Александр Лукашенко с государственным визитом в Вьетнаме. Менее часа назад самолет главы белорусского государства приземлился в международном аэропорту Ханоя.

В рамках визита белорусский лидер проведет ряд встреч. Запланированы переговоры с президентом страны, главой Коммунистической партии и премьер-министром Вьетнама.

Однако уже 8 декабря Ханой стал переговорной площадкой для бизнес-кругов. Здесь открылся представительный форум, где только за день стороны заключили договоры на сумму около 25 миллионов долларов. Так что же объединяет, казалось бы, две такие дальние страны?

Эти дни проходят в Ханое под белорусским флагом. Еще с советских времен республику и Вьетнам связывают тесные дружеские отношения. Многие руководители Вьетнама получили образование именно в советских вузах. Это тоже, конечно, хорошая база для развития экономических отношений. И Вьетнам может стать тем плацдармом в регионе, который поможет Беларуси здесь закрепиться.

Сегодня о Вьетнаме все чаще говорят: «подрастает» новый азиатский тигр. Экономика государства развивается приличными темпами – прирастает на 6% в год. Страна вступила во Всемирную торговую организацию, привлекла инвестиции от мировых корпораций, активно развивает собственную промышленность и сельское хозяйство. Об этот рассказывает владелец турфирмы в Ханое. Он, как говорится, чувствует это на себе.

Тран Лиен, помощник директора туристического комплекса:

У нас за 20 лет развилось очень много. Расширяется район в Ханое. Каждая провинция меняется, расширяется, строится.

Вьетнам – страна с 90-миллионным населением. Поэтому общая торговля с Беларусью в 170 миллионов долларов пока не впечатляет – есть куда расти. Особенно в промышленной кооперации. Успешный пример уже действует.

Несмотря на приличное расстояние между странами в 7,5 тысяч километров, здесь с 2011 года собирают белорусские грузовики. Поставлено почти 1000 машинокомплектов. Следующий шаг – сборка наших автобусов и грузовиков. Вот такой рекламный образец белорусского автобуса представили.

Виталий Нехай, директор представительства ОАО «МАЗ» во Вьетнаме:

Поручни сделали под вьетнамских пассажиров. Они небольшого роста. Ширина сидений меньше, чем у нас в Беларуси, потому что здесь нет зимы, нет теплой одежды.

Это плод совместных усилий вьетнамцев и белорусов. Такой проект только кстати. Правительство Вьетнама утвердило план модернизации автобусного парка страны.

Виталий Нехай, директор представительства ОАО «МАЗ» во Вьетнаме:

Мы имеем прекрасную возможность выхода на рынка стран АСЕАН. В части автобусов, следующим шагом, что может быть, мы можем варить каркасы наших автобусов во Вьетнаме и поставлять на любой таможенной пошлине, например, в Тайланд, Малайзию, Индонезию.

Планируют собирать здесь и грузовики. А пока соглашение о поставках таких машин подписали на белорусско-вьетнамском бизнес-форуме. Он вызвал большой интерес.

Тиень Хочиамтен, заместитель директора промышленной корпорации:

Наши отношения традиционно близкие и мы очень доверяем нашему двухстороннему сотрудничеству, продукция МАЗа очень популярна во Вьетнаме, совместный контракт на поставку грузовиков только укрепит наше сотрудничество.

Вообще, в уме держат выход с совместной продукцией на рынки стран АСЕАН. Это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, куда включены, например, такие страны, как Индонезия, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Сингапур и Малайзия.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы с Вьетнамом подписали в мае 2015 года соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. Это ключ к тому, чтобы прийти к странам АСЕАН. Этот рынок – полмиллиарда.

Для МТЗ сегодня вьетнамский рынок растет. Кстати, именно белорусская машина изображена на самой ходовой денежной купюре Вьетнама. Техника важна для аграрной сферы. Ведь Вьетнам занимает второе место в мире по поставкам риса и кофе. Если в 2014 году продали тракторов на миллион долларов – в 2016 заработают вдвое больше.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Для рынка Вьетнама мы разработали трактор в диапазоне от 35 до 50 лошадиных сил, что сегодня занимает 70% общего объема поставки наших тракторов. Специально для рисовых ячеек мы тоже разработали тракторы, испытали на рынке Вьетнама, вернули его на завод, доработали и сегодня поставляем.

Трехлетний контракт на поставку удобрений заключила и глава Белорусской калийной компании. Удобрения в топе нашего экспорта во вьетнамское государство. Теперь поставляются беспошлинно.

Между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом полгода действует режим свободной торговли, который дает ряд преимуществ на поставку белорусской продукции.

Елена Кудрявец, генеральный директор ЗАО «Белорусская калийная компания»:

В 2015 году мы поставляем во Вьетнам порядка 300 тысяч тонн. Мы надеемся, что с каждым годом эти объемы будут поддерживаться и расти.

Богат Вьетнам и на полезные ископаемые. Здесь есть залежи нефти, газа. В одной из провинций страны находится крупнейшее на территории Юго-Восточной Азии месторождение каменного угля. Имеются запасы железной руды и металлов.

Зы Нгуен, генеральный директор компании «БелАЗ-инвест» (Вьетнам):

Техника БелАЗ, можно сказать, самая надежная. Мы подписали контракт о поставке БелАЗ-75581, грузоподъемностью 90 тонн. Первый раз во Вьетнам прибыли такие самосвалы. Буквально недавно уже поставили сюда.

Петр Пархомчик Генеральный директор ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга « БЕлаЗ-холдинг»:

За этим самосвалом будущее на этом рынке. Мы надеемся, что он подтвердит все свои технические характеристики, и, соответственно, мы получим реальные заказы на 2016-2017 годы.

Закрепиться в регионе – желание бизнесменов. На протяжении последних лет шести деловые люди двух стран общаются почти ежегодно в рамках бизнес-форумов. Считается, что вьетнамцы ведут переговоры со свойственной восточным людям осмотрительностью.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Подписано 17 контрактов и ряд соглашений. И, если говорить о цифрах, то сегодня уже подписано контрактов на поставку во Вьетнам на 24 миллиона долларов США.

Переговоры бизнесменов предваряют диалог на высшем уровне. Планируется, что 9 декабря Александр Лукашенко встретится с ключевыми фигурами в руководстве Вьетнама. С этих встреч стартует азиатское турне белорусского президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.