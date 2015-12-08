8 декабря 1991 года СССР исчез с карты мира

Новости Беларуси. Этот декабрьский день 24 года назад стал историческим в судьбе 250 миллионов человек и 15 республик. 8 декабря 1991 года в Вискулях был подписан документ, который, по сути, стал приговором советской державе, занимавшей территорию, равную одной шестой части суши.

Примечательно, что о переговорах почти 25-летней давности и сегодня известно не так много. Что, собственно, и заставляет журналистов снова и снова возвращаться к этой теме.

Юрий Иванов – единственный из фотокорров, запечатлевший мгновения беловежских соглашений. А в памяти осталось то, что ни на какую пленку не сохранить. Сегодня уточняет: 8 декабря 1991 года был не соучастником, а свидетелем.

Юрий Иванов, фотокорреспондент Агентства печати «Новости» (1991):

Мы так и думали, что это будет новый Советский Союз под другим названием – СНГ. Вывеску поменяют. Оказалось, гораздо сложнее.

8 декабря 1991 года. Государство-сверхдержава, занимавшее одну шестую часть суши, первым запустившее в Космос человека, первым предоставившее избирательные права женщинам, всеобщее бесплатное образование. Страна-победительница во Второй мировой. Одна из создателей и гарантов системы глобальной безопасности в мире, член «ядерного клуба». СССР. 8 декабря 1991 года в субботу Союз Советских Социалистических Республик исчез с карты мира.

Удивительно, но, по воспоминаниям свидетелей и участников беловежских соглашений, высказывается версия, что изначально никакой речи о подписании переломных документов не велось. По крайней мере, со стороны Беларуси или Украины. «Сюрприз» приготовила ельцинская делегация. А само подписание и вовсе было чуть ли не спонтанным. Вячеслав Кебич, на тот момент глава правительства Беларуси и противник развала Союза, тоже ставил свою подпись под беловежскими документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Кебич, премьер-министр Республики Беларусь (1991-1994):

Я вспоминаю тогда многих политических деятелей, которые входили в окружение Горбачева, которые говорили мне: «Вячеслав, запомни, что развал СССР закончится большой кровью». Это так и было. Вы понимаете, что все-таки мы сумели отстоять свою независимость без крови.

И по итогам союзного референдума, и по воспоминаниям фигурантов переговоров в Вискулях большинство было против развала. И речь, вроде бы, шла о всего лишь перезагрузке Союза. СНГ позиционировалось как своего рода СССР 2.0. Но так часто бывает: делают одно, получается другое. Противостояние между Ельциным и Горбачевым, экономический, а, главное, идеологический кризис, парады независимостей.

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994):

Надо было найти нечто общее, потому что все понимали, что решения должны быть приняты, иначе страна может развалиться стихийно.

Мифология Беловежских соглашений год от года прибавляется новыми деталями. По воспоминанием свидетелей, в лесу стояла дополнительная охрана. Дескать, прошла информация, что Горбачевым в Вискули выслана на вертолетах группа «Альфа». Сейчас уже и не понять, где правда, а где – миф.

Юрий Иванов, фотокорреспондент Агентства печати «Новости» (1991):

Кебич пришел, посмотрел на небо. На крыльце мы стояли. «А тут рядом же», – говорит. Сам себя спросил: «Ну что? Не летят?». Я говорю: «А кто?». Он махнул рукой и ушел.

Но правда, что первым о развале Союза узнал президент США, а не президент СССР. Хотя Горбачеву звонили все-таки первому. По проще оказалось дозвониться Джоржу Бушу-старшему. Он первым из мировых лидеров узнал новость.

Юрий Иванов, фотокорреспондент Агентства печати «Новости» (1991):

Все мы были свидетелями, в одной комнате телефон, и первый разговор был с президентов Соединенных Штатов Америки. А потом уже был звонок Горбачеву. Это тоже мы слышали, и тайны никакой не было.

В 2016 году моменту распада СССР исполнится четверть века. Юбилей.