От ЕС до Буркина-Фасо: 11 послов государств получили из рук Александра Лукашенко верительные грамоты

Новости Беларуси. От Евросоюза до Буркина-Фасо. Беларусь в очередной раз демонстрирует многовекторную политику. Александр Лукашенко 13 декабря принял верительные грамоты послов 11 государств. Это символические послания от руководителей этих стран с просьбой «верить» своему представителю. Обращаясь к дипломатам, глава государства выразил уверенность, что они станут активными участниками расширения практических двухсторонних связей.

С интервалом не более минуты ко Дворцу Независимости прибывали машины с дипломатическими номерами. Де-факто дипломаты открыли для себя Беларусь несколько месяцев назад. Де-юре – сегодня их первый рабочий день в статусе полноправных представителей своих государств.

С главами дипломатических миссий будто бы отправляешься в кругосветное путешествие: от соседней Литвы до далеких Индонезии и Буркина-Фасо. К слову, сегодня Беларусь связана дипломатическими отношениями более чем со 170 государствами.

Церемония вручения верительных грамот – одна из самых строгих в протоколе. Такое соблюдение норм – знак исключительного уважение.

Дипломатических правил придерживаемся и в большой политике. Уважение, открытость и доверие – три кита, на которых Беларусь строит отношения с другими странами. Как символ доверия к самому послу – верительная грамота.

Уже не первый год наша страна демонстрирует многовекторную политику. Вот и 13 декабря, приветствуя послов, Президент Беларуси выразил надежду на то, что новые главы дипмиссий будут придерживаться не позиции наблюдателя, а станут активными участниками расширения практических связей меду странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На экспорт поставляется более 50% производимых в стране товаров. Мы по праву гордимся принципиально новыми направлениями хозяйственной деятельности – атомной энергетикой, космическими и биохимическими технологиями, технологиями в военно-промышленном комплексе. На международной арене современная Беларусь воспринимается как надежный и предсказуемый партнер. Неслучайно она все чаще ассоциируется с «островком стабильности» в регионе, исповедуя такие ценности, как исключительные миролюбие и безопасность. Мы неизменно выступаем за решение конфликтных ситуаций цивилизованным путем за столом переговоров. Без применения военной силы, без оказания политического и экономического давления. Сегодня Минск стал значимой площадкой для урегулирования региональных кризисов.

Один из приоритетов – сотрудничество со странами Европейского союза. Отношения нужно строить по принципу «добрых соседей». Образовательные программы для молодежи, поддержка научных исследований, пограничные проекты, энергетика, окружающая среда, здравоохранение – это далеко неполный список сфер взаимных интересов Беларуси и ЕС.

Один из наших ведущих внешнеэкономических партнеров – Литва. Сегодня в активе успешные инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта логистики.

Это литовское предприятие уже третий год работает с белорусским гражданством. Собственник – крупный литовский концерн. Здесь производят мебель из натурального шпона по заказам шведской компании. Вся продукция отправляется на экспорт.

Эймунтас Янкаускас, директор мебельной фабрики:

Тут и инфраструктура, все было подготовлено, а сейчас она еще больше расширена. Проблем нет, только нормальные условия для работы. Для инвестиций перспективы большие. Только, наверное, Литва ближе к Беларуси и, может, мы лучше понимаем белорусов, нам легче с ними работать.

А этот момент, без преувеличения, исторический. Открыта новая страница в отношениях официального Минска и Оттавы. Главе белорусского государства представитель Канады вручил верительную грамоту после 13-летнего перерыва.

Александр Лукашенко:

Для нашей страны весьма привлекательным представляется канадский рынок. Рассчитываем, что решение правительства Канады об отмене ограничений на торговлю с Беларусью послужит налаживанию двустороннего экономического взаимодействия и углублению политического диалога.

Господин посол, считаю, что последние 10 лет – это время упущенных возможностей в отношениях между нашими странами. Нам надо немедленно наращивать наши отношения, надо преодолеть тот провал, который произошел, и начинать масштабное сотрудничество, начиная от спорта и заканчивая высокими технологиями.

Стивен де Бор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Республике Беларусь:

Для нас очень важно наладить подворный диалог со всеми нашими партнерами. Мы намерены уделить особое внимание развитию мирного диалога, который инициировала Беларусь. В приоритете – торгово-экономическое сотрудничество. В принципы, готовы сотрудничать во всех сферах.

Первые шаги навстречу друг другу уже сделаны. В Заславле работает уникальное предприятие с канадским капиталом. Тот самый случай, когда вместе не то, что веселее – выгодней. Завод производит паркет, аналогов которому нет в стране. Он сделан по североамериканскому типу. Товар из белорусского леса с канадским оттенком расхватывают в мире как горячие пирожки. В очереди за ним стоят Австралия, Европа и Ближний Восток.

Максим Астапчик, ведущий специалист по продажам в регионах СНГ, Европа, Северная и Южная Америка предприятия по производству паркета:

Тот продукт, который мы делаем, абсолютно канадского и североамериканского типа. Технология отделки и те покрытия, которые применяются при производстве нашего паркета, – это то же покрытие, которое производится с применением уникальной канадской технологии.

Среди официальных костюмов дипломатов внимание привлекает облачение Габора Пинтера – апостольского нунция. Простым языком, именно он – постоянный представитель Папы Римского в нашей стране. Главную цель он озвучивает не задумываясь: это организация визита главы католической церкви в Беларусь.

Габор Пинтер, Апостольский нунций в Республике Беларусь:

Для меня это приоритетная задача. Мы будем работать над организацией визита Папы Римского в Беларусь, но пока не могу сказать относительно сроков и программы. Я смотрю очень оптимистично на перспективу развития двухсторонних отношений. С ожиданием смотрю в будущее.

Представитель Ватикана подчеркнул: цели и принципы внешней политики Беларуси совпадают с основными задачами, которые ставит перед собой Ватикан.

Впрочем, о «похожести» с Беларусью сегодня говорили не раз. Например, с Финляндией у нас схожие взгляды на модернизацию предприятий. Именно у этой страны мы перенимаем опыт обработки леса.

Мы нацелены на укрепление взаимодействия с Индонезией. Крупнейшая экономика среди стран АСЕАН Беларуси интересна как торговый партнер. Туда поставляем калийные удобрения, самосвалы, нефтепродукты, тракторы и шины.

А вот с одним из финансовых центров уже Европы – Люксембургом – готовы обсуждать вопросы кредитно-инвестиционной сферы. Надеемся на всестороннее сотрудничество с Монголией. Активно ищем точки соприкосновения с африканским континентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Беларусь уже имеет положительный опыт кооперации с Буркина-Фасо по поставкам технической продукции. Думаю, новый посол станет надежным проводником информации обо всех существующих возможностях нашего взаимодействия. Эритрея является для нас тем направлением, где еще многое предстоит осуществить. Но я уверен, что совместными усилиями мы найдем пути для успешного развития сотрудничества на благо наших стран.

Несмотря на строгость церемонии, после официальной части символический бокал шампанского. Пожелание успеха в новой стране. А для вновь назначенных послов еще и возможность краткой беседы с главой государства с глазу на глаз. В неформальной беседе, например, с послом Эстонской Республики Президент посетует на слишком формальные для таких близких другу стран отношения.

Александр Лукашенко:

Я очень хочу, как с Финляндией, вы же нам самые близкие на севере республики, мы равновеликие. И нам надо иметь добрые отношения. Давайте подумаем. У вас очень много есть того, в чем мы нуждаемся. Поэтому если мы зацепимся за какие-то направления в сотрудничестве между нами, это уже будет хорошо. Но мы очень хорошо относимся к Эстонии.

Мерике Кокаев, Чрезвычайный и Полночный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:

Мы к вам тоже очень хорошо относимся. Это большая честь – быть послом Эстонии тут, в Беларуси. Приветливая, очень теплая страна, очень дружная. И вы правы: нам много надо поработать по поводу экономики.

В Индонезии сейчас поздний вечер, а Канада только просыпается. Несмотря на разные часовые пояса, сегодняшних гостей Дворца Независимости объединяет минское время. Время для открытого диалога и совместных проектов. Ведь дружба точно не зависит от географии, вероисповедания и политических тенденций.