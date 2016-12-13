Беларусь озвучила приоритеты на время председательства страны в Центральной европейской инициативе

Новости Беларуси. Улучшения транзитного потенциала и развитие логистических систем. Беларусь озвучила приоритеты на время председательства нашей страны в Центральной европейской инициативе.

Главы правительств 18 стран, входящих в состав объединения, 13 декабря собрались в Сараево. Босния и Герцеговина официально передает Минску бразды правления организацией на 2017 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединение играет роль важного форума для взаимодействия стран Европы в различных сферах. Готовность Беларуси к всестороннему и конструктивному сотрудничеству со всеми государствами Центральной европейской инициативы выразил премьер-министр нашей страны.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы придаем особое значение Центральной европейской инициативе как важной и значимой платформе для развития диалога и прагматичного сотрудничества в регионе. В ходе своего председательства в ЦЕИ в следующем году мы хотим более адресно поработать над инфраструктурными соединениями как ключевым факторов торговли, экономического роста и стабильности. Совместно попытаемся найти решения для ликвидации существующих узких мест в транспортной инфраструктуре, улучшении транзитных возможностей и логистических цепочек, более широкого внедрения современных информационных технологий и решений.