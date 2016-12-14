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Указ Президента: более 20 спортсменов удостоены орденов и медалей за успешное выступление на соревнованиях

14 декабря 2016 05:14
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Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников заслуженных почестей удостоины белорусские атлеты. За успешное выступление на Европейских играх в Баку, XXXI летней Олимпиаде и XV Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также значительный вклад в развитие физкультуры и спорта им будут вручены государственные награды. Соответсвующий указ подписал Президент Александр Лукашенко.

Всего в списке более двух десятков человек. Так, Пловец Игорь Бокий – 6-кратный золотой призер Паралимпиады, и батутист Владислав Гончаров – также взявший золото в Рио, награждены орденом Отечества III степени. Александра Герасименя за бронзу в плавании и Дарья Наумова за второе место на Олимпиаде в тяжелой атлетике удостоины ордена Почета. Медалью «За трудовые заслуги» отметили и профессиональную работу тренеров национальных команд по инваспорту и пулевой стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области спорта # Государственная политика

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