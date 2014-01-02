Новости Беларуси. Государственные и частные нотариусы Беларуси обрели единый статус. В силу вступил соответствующий указ Президента. Взамен ранее действовавших лицензий и свидетельств нотариусы получили единый разрешительный документ на осуществление своей деятельности.

Трудится специалисты будут в бюро и конторах. Нотариат отныне будет самоуправляем, однако полномочия по госрегулированию сохранит Министерство юстиции.

Претерпели изменения и подходы к оплате нотариальных услуг. Теперь будет действовать единый нотариальный тариф. Его размеры, а также льготы по его уплате установит Правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Метельская, председатель Минской городской нотариальной палаты:

Сохранена система организации нотариального обслуживания. В первые два года действия указа нотариусы, которые ранее работали в нотариальных конторах, продолжат работать в нотариальных конторах по тем же местам нахождения. Учитывая те положения, которые заложены в указе, например, связанные с тем, чтобы объединить нотариусов в единую систему электронного, скажем, документооборота, это, конечно же, облегчит возможность доступа к нотариусу организациям. Таким образом, внедрение в деятельность нотариусов новых технологий позволит людям выбирать нотариусов по своему желанию.