Новогоднее поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу

Дорогие соотечественники!



Самое неоценимое богатство в нашей с вами жизни – это время. В такие моменты, как сейчас, когда один год сменяет другой, мы особенно сильно ощущаем, как неумолим его бег и как важно в житейской суете не упустить главное – дом, семью, душевное тепло тех, кто нам дорог.



Вопреки приметам тринадцатый год нового века не стал несчастливым. Каждый из нас может вспомнить самые значительные для него события и встречи. Поблагодарить судьбу за минуты, часы и дни, которые дали возможность ощутить радость и полноту бытия.



Мы прожили этот год на одном дыхании, как единая большая семья. Каждый из нас чувствовал себя неотъемлемой частью великого и гордого целого, имя которому Беларусь.



Мы сердцем ощутили это единение в минуты принесения священной клятвы на площади Государственного флага.



Мы сроднились с этим чувством и порой даже не осознаём, какое это на самом деле огромное, неоценимое счастье – жить на своей земле, свободно дышать её воздухом, пить её кристальную воду и чувствовать себя одновременно её любимым сыном и заботливым хозяином. И знать, что над тобой не властен никто, кроме твоего разума и твоей совести.



То, что это счастье у нас есть, что нам удалось отстоять его, наполняет наши сердца уверенностью и надеждой.



У каждого, кем бы мы ни были – детьми или взрослыми, богатыми или не очень, молодыми или пожилыми, есть одно бесценное достояние. Это наша страна, Беларусь – тёплый, обжитой и уютный дом, который мы должны передать новым поколениям безопасным и обязательно благополучным.



Не всегда было легко и просто, и не всё, что мы планировали, сбылось. Но всё-таки нам этот год больше запомнится событиями, оставившими добрый след в истории.



Мы вплотную подошли к успешному решению демографической проблемы. Впервые после 1990 года обеспечен прирост населения страны. Дан старт суперинновационному проекту – строительству Белорусской атомной электростанции. Собран первый 450-тонный БелАЗ-гигант.



Мы построили более 5 миллионов квадратных метров жилья. Наш экспорт продовольствия впервые превысил 5 миллиардов долларов.



В уходящем году мы стали богаче и в простом человеческом счастье. В Беларуси сыграно на 10 тысяч больше свадеб и родилось почти на 4 тысячи больше малышей, чем в 2012 году.



Поэтому наша страна уверенно входит в число 50 государств – лидеров по индексу человеческого развития в мировом рейтинге Организации Объединенных Наций.



Наверное, кому-то из нас повезло больше, кому-то – меньше. Однако сейчас, в предвкушении боя часов, мы надеемся, что новый год будет щедрее и успешнее старого и всё у нас получится.



Но, конечно же, загадывая желания и строя планы, мы должны понимать: если в прошлом году мы не добились чего-то, значит, сами не слишком старались и напрягались. Значит, сами виноваты. А все добрые перемены произойдут, только если мы вложим в них свой труд и ум.



Потребуется приложить максимум усилий, чтобы не растерять достигнутого, продвинуться вперёд, рассчитывая в первую очередь на собственные силы и внутренние резервы, которые надо умело использовать.

Закон жизни прост – всё, что достаётся даром, утекает, как песок сквозь пальцы. Надёжно только то, что добыто честным и упорным трудом.

Уважаемые друзья!



Беларусь называют страной добрых людей. Дело чести для каждого из нас проявить свои душевные качества в наступающем Году гостеприимства.



Всем вместе надо проникнуться чувством ответственности за чистоту и уют, за вежливость в общении, за благополучие родной земли, научиться помогать друг другу, и особенно – детям и старикам. Стать более чуткими, заботливыми, внимательными и милосердными, помня, что каждое мгновение жизни бесценно и неповторимо.



В эти торжественные минуты я хочу сказать добрые слова каждому из вас. Поздравить наших отцов и матерей, братьев и сестёр, детей и внуков.



Особая благодарность, конечно же, нашим любимым и любящим женщинам, охраняющим наш мужской покой. Вы дарите нам доброе настроение, силы, желание идти вперёд, творить и менять к лучшему нашу жизнь.

В этот чудесный праздничный вечер хочется сказать самые добрые слова нашим учителям и врачам – хранителям наших душ и сердец, чьи мудрость и забота даруют нам знания и здоровье.

Нашим учёным, пытливый разум которых обновляет и преображает мир.



Нашим специалистам, рабочим, строителям, нашим крестьянам, руками которых создаётся наш материальный достаток и благополучие.



Людям в погонах, оберегающим мир, закон и порядок.



Всем, кто вносит свою лепту в строительство нашего общего белорусского дома.



Давайте в следующем году будем ценить и беречь друг друга, подавая пример нашим детям. Ведь мир стоит не на слонах и китах, как думали в древности. И не на деньгах, как некоторые думают сейчас. Он от века стоял и держится ныне на любви и заботе. И новогодняя ночь – самое время вспомнить об этом.



Мира, добра и любви вам, дорогие друзья!



С Новым годом!