Почему в Беларуси отмечают 95 лет со дня образования БССР?

Новости Беларуси. Значимая дата в истории белорусской государственности. Исполняется 95 лет со дня образования БССР. В январе республика была провозглашена, а в феврале была принята её Конституция - на Всебелорусском съезде Советов рабочих, солдатских и красноармейских депутатов. 31 декабря президент Беларуси поздравил соотечественников с 95-летием образования БССР.

«Для нашей страны эти события ознаменовали смену эпох и заложили фундамент будущего суверенитета. В те далекие годы впервые в истории было провозглашено право народов на самоопределение и белорусы обрели свое национальное государство», - говорится в поздравлении Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые страницы белорусской государственности берут своё начало 95 лет назад. Манифестом Временного рабоче-крестьянского советского правительства от 1 января 1919 года была провозглашена БССР. Предшествовали этому события 30 декабря 1918 года. Тогда на 6-й Северо-Западной областной конференции в Смоленске было создано Центральное бюро Компартии большевиков Беларуси.



От Белостока до Смоленска. Семь районов — Минский, Смоленский, Витебский, Могилёвский, Гомельский, Гродненский и Барановичский. Именно так выглядили границы молодого белорусского государства. В те времена известные деятели интеллигенции об историческом событии говорили не иначе как о “воплощении белорусской мечты” о собственном государстве. Впрочем, и сегодня все те, кто застал БССР, называют её фундаментом современной Беларуси.



Первым государством, которое признало новую республику, стала Советская Россия. 2—3 февраля во время Первого съезда Советов БССР. Приняли тогда и первую Конституцию ССРБ. Впрочем, на протяжении всей истории Беларусь установливала тесные экономические и политические связи с Россией. Чуть позже, 30 декабря 1922 года, две страны в буквальном смысле “свяжет” СССР.