Папа Римский Франциск отмечает 80-летие: Александр Лукашенко направил поздравление главе Ватикана

Папа Римский Франциск отмечает 17 декабря 80-летие.

За здравие понтифика 17 декабря молится свыше миллиарда католиков.

На церковную стезю будущий глава Ватикана ступил в 21 год.

Понтифик каждый день начинает с молитвы и уверен, что чувство юмора – благо, которое помогает жить и справляться с трудностями.

Франциск известен своей открытостью, он всегда идет на контакт с прессой и доступен для простых людей.

С теплом о главе Ватикана отзываются и многие политики.

Свои поздравления с юбилеем Папе Римскому Франциску от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко.

«Вы подаете нам пример истинной веры и активной гражданской позиции. Жители нашей страны очень благодарны Вам за деятельность по сохранению и поддержке христианских ценностей, искреннюю заботу о мире во всем мире и насущных проблемах человечества», – говорится в поздравлении белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.